微软发布 Win11 226x1.3672 更新：恢复文件管理器地址栏文件拖拽特性

IT之家 5 月 30 日消息，微软今天面向 Windows 11 系统发布 KB5037853 非安全可选更新，22H2 安装后版本号升至 Build 22621.3672，23H2 安装后版本号升至 Build 22631.3672。

IT之家注：本次可选更新和此前通过 Release Preview 频道的发布的更新内容基本一致，不过有一点区别则是微软电脑管家，更新日志中并未提及会针对国内设备添加微软电脑管家（PC Manager）。

Windows 11 Build 226x1.3672 更新内容如下：

新增功能：添加新功能防止意外关闭 Windows 共享窗口。在窗口外单击将不再关闭窗口。要关闭窗口，请选择右上角的关闭按钮。请注意，由于该功能将逐步推出，因此并非所有用户都能使用。

新增功能：用户在文件管理器中，可以使用鼠标拖拽文件到地址栏的路径中。

新增功能：用户可以在 Windows 共享窗口中直接共享到指定 Microsoft Teams 频道和群组聊天，使用该功能用户必须登录 Microsoft Entra ID。

新增功能：用户可以在 Windows 分享窗口，为网页 URL 和云文件创建 QR 二维码。

新增功能：Windows 现在会备份您的许多声音设置（包括您的声音方案）。只有打开 "记住我的偏好设置" 并选中 "个性化" 和 "其他 Windows 设置" 复选框时，才会出现这种情况。

新增功能：用户现在可以从 Windows 共享窗口向自己发送电子邮件。您将通过 Microsoft 账户中的电子邮件地址收到电子邮件。

新增功能：此更新开始在 "设置">"账户" 中推出 "立即添加" 按钮。选择该按钮后，如果您尚未为 Microsoft 账户添加恢复电子邮件地址，则可以添加该地址。

新增功能：用户在 Windows Backup 应用中可以使用微软账号登录。

此更新解决了一个影响账户配置文件图片的已知问题。当您尝试更改时，可能会收到一条错误信息。错误代码为 0x80070520。

此更新会影响反恶意软件扫描接口 (AMSI) AmsiUtil 类，该类有助于检测 AMSI 扫描的绕过。此更新还解决了一些使设备面临威胁的长期问题。

此更新解决了从域中删除服务器后影响服务器的问题。Get-LocalGroupMember cmdlet 会返回异常。如果本地组包含域成员，就会出现这种情况。

此更新解决了一个影响打印机的问题。当您使用 AppContainer 或在受限环境中使用打印机时，它们无法按照您的预期工作。

此更新可解决影响文件资源管理器的问题。当你从屏幕边缘轻扫时，它会停止响应。此问题在关闭边缘轻扫后出现。

此更新解决了使用手写笔时不会出现手写板和触摸键盘的问题。

此更新可解决显示隐藏窗口的问题。其标题栏没有内容，也没有客户端区域。使用某些应用程序共享屏幕时会出现这种情况。

此更新可解决部分屏幕变形的问题。使用基于 Chromium 的浏览器播放视频时会出现这种情况。

此更新解决了影响 IPP-over-USB 打印机的问题。删除后，控制面板中仍显示为不可用。

此更新解决了一个影响 TWAIN 驱动程序的问题。在虚拟环境中使用这些驱动程序时，它们可能会停止响应。

该更新更新了某些移动运营商的国家和运营商设置资产（COSA）配置文件。

此更新解决了一个影响主机联网服务 (HNS) 的问题。当服务重新启动时，负载平衡器策略不会以正确的方式恢复。

此更新解决了一个影响智能卡图标显示的问题。登录时不会显示该图标。当智能卡上有多个证书时就会出现这种情况。

此更新解决了影响增强型快速重新连接的问题。失败。当您将它与第三方远程桌面协议 (RDP) 提供商一起使用时，会出现这种情况。

此更新解决了一个影响文件资源管理器的问题。当您将网络共享上的文件夹固定到快速访问时，需要两分钟才能启动。从版本 21H2 的 Windows 11 升级到版本 22H2 的 Windows 11 时会出现这种情况。

此更新解决了一个影响支持加密电子邮件的应用程序的问题。每次打开加密电子邮件时，应用程序都会要求您输入凭据。即使您至少输入了一次 PIN 码，也会出现这种情况。

此更新解决了一个影响文件夹上下文菜单的问题。当您选择删除项目的命令时，该命令反而会添加项目。当第三方服务实现同步功能时，就会出现这种情况。

此更新解决了影响开箱即用体验 (OOBE) 的问题。它无法完成。打开 "防止对本地账户使用安全问题" 策略时会出现这种情况。

此更新解决了一个影响蓝牙低功耗 (LE) 音频耳机的问题。它们不显示连接或断开选项。

此更新解决了影响 USB 控制器上 "共享" 按钮的问题。它可能无法与 Game Bar 一起使用。