微软 Win11 Canary 26231 用户头像隐藏特性：6 种滤镜、3 种 AI 增强

IT之家 6 月 8 日消息，微软公司昨日面向 Canary 频道发布 Windows 11 Build 26231 预览版更新，主要优化讲述人功能，不过新预览版隐藏了一项新特性，可以通过滤镜和 AI 增强方式优化头像。

消息源 @PhantomOfEarth 于 6 月 7 日在 X 平台发布推文，挖掘发现 Windows 11 Build 26231 预览版中的隐藏特性，用户打开设置应用的“账号”页面之后，会出现新的“你的信息”（Your info）选项。

自定义滤镜

微软为用户头像带来了 6 种滤镜，包括 Nashville、Sutro、Style1977 等等，用户还可以放大个人照片或顺时针 / 逆时针旋转照片。

AI 优化

除了 6 种滤镜之外，用户还可以使用 AI 进一步优化头像，包括模糊背景、提高图像分辨率和提亮人物肖像。

不过，该功能仍处于试验阶段，在调整和保存更改时会出现一些小问题。微软会在即将发布的 Insider 版本中修复这一问题。

IT之家附上操作步骤如下：

1. 安装 Windows 11 Build 22635.3640 预览版更新。

2. 从 GitHub 页面下载 Vivetool 工具，然后解压缩到任意文件夹，但需要记住该文件夹路径（例如 C:\Program Files (x86)\ViVeTool-v0.3.2）。

3. 按下 Win 键（或者使用鼠标）打开开始菜单，输入“cmd”，然后选择“以管理员权限”打开命令提示符。

4. 使用 cd 命令跳转到 ViveTool 文件夹，例如“cd C:\Program Files (x86)\ViVeTool-v0.3.2”

5. 然后输入 vivetool /enable /id:45189370,47364920，按下回车键

6. 重启设备

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