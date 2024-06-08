已掌握超 7000 条密钥，执法部门“解密”LockBit 黑客组织勒索软件获新进展

IT之家 6 月 8 日消息，今年 2 月时英国国家刑事局联合 11 国执法部门，对近年来极其猖狂的 LockBit 黑客组织展开打击，成功获得黑客旗下全数 22 家用于刊登受害者信息的暗网网站控制权，此后执法部门放出了 LockBit 3.0 勒索软件的解密工具“Lockbit 3.0 Ransom”，号称能够通过软件内置的已知密钥解锁被黑客加密的文件。

而在近日召开的波士顿网络安全会议中，参与相关行动的美国 FBI 助理局长 Bryan Vorndran 透露，目前执法部门已掌握超过 7000 条 LockBit 勒索软件解密密钥，可以帮助大部分受害公司解锁被黑客加密的各种重要数据。

参考IT之家此前报道，相关解密工具“Lockbit 3.0 Ransom” 附带两项检查工具，分别为“解密用 ID 检查器（Decryption ID checker）”和“LockBit 3.0 解密检查器（Check Decrypt for LockBit 3.0）”，前者用于与执法机构已知的解密密钥列表做比对，后者用于收集解密诊断数据，小伙伴可以点此访问项目地址。

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