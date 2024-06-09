曾拍下经典“地球升起”照片，90 岁美国前宇航员飞机失事遇难

IT之家 6 月 9 日消息，美国前宇航员威廉・安德斯 (William Anders) 不幸离世。安德斯是阿波罗 8 号任务的登月舱驾驶员，也是 1968 年最早飞向月球的人之一。上周五（6 月 7 日），安德斯驾驶的一架老式飞机在华盛顿州西北部圣胡安群岛附近海岸坠毁，安德斯不幸身亡，时年 90 岁，机上只有他一人。

安德斯的儿子格雷格・安德斯 (Greg Anders) 在媒体声明中确认，坠毁飞机为比奇 T-34 导师单引擎教练机，由安德斯驾驶。“家人悲痛万分，”格雷格说，“他是一位优秀的飞行员，我们将永远怀念他。”

美国宇航局局长比尔・纳尔逊 (Bill Nelson) 在一份声明中表示：“安德斯曾抵达月球边缘，并帮助我们所有人看到了另一个景象：我们自己。他体现了探索的意义和价值，我们将永远怀念他。”

飞机失事发生在太平洋时间周五上午 11:40 左右，地点位于圣胡安海峡琼斯岛附近，靠近安德斯居住的奥卡斯岛。这架飞机是安德斯位于华盛顿州伯灵顿的传统飞行博物馆拥有的三架同型号教练机之一。当地居民拍摄的视频似乎显示安德斯在完成一个环形翻滚动作后未能拉起机身，最终坠入水中。

安德斯是 1963 年美国宇航局选拔的第三批宇航员之一，他唯一一次太空飞行是作为阿波罗 8 号任务的登月舱驾驶员。1968 年 12 月 21 日，安德斯与指令长弗兰克・博尔曼 (Frank Borman) 和指令舱驾驶员詹姆斯・洛威尔 (James Lovell) 一起，成为首批搭乘美国宇航局的土星五号火箭执行为期六天的绕月飞行任务的人类。

三天后，安德斯和他的机组人员进入了月球轨道，他们成为第一批目睹地球从月球地平线升起的宇航员。安德斯拍摄的“地球升起”照片如今已成为标志性影像，这幅照片被认为启发了环保运动，并被印制在了美国邮票上。

“飞行中最令人印象深刻的是月球轨道飞行，”安德斯在 1997 年美国宇航局的一次口述历史采访中说道，“当时我们一直在倒飞和翻滚，看不到地球或太阳，当我们翻转过来看到‘地球升起’的第一缕曙光时，这无疑是最令人震撼的景象。这颗色彩鲜艳的星球就像一个圣诞树饰品一样精致脆弱，与眼前荒凉的月球表面形成鲜明对比。”

据IT之家了解，安德斯也是第一批亲眼看到月球背面的人之一，安德斯总共在太空停留了 6 天 3 小时 42 秒，其中包括绕月飞行 10 圈共计 20 小时。

威廉・艾利森・安德斯 (William Alison "Bill" Anders) 出生于 1933 年 10 月 17 日，当时他的父亲正在香港为美国海军服役。童年时，安德斯随家人辗转于马里兰州安纳波利斯和中国，直到 1937 年日本入侵中国。随后，他与母亲逃到菲律宾，后在加州圣迭戈与负伤的父亲团聚。

安德斯于 1955 年毕业于安纳波利斯美国海军学院，获得电气工程学士学位。随后，他被授予美国空军少尉军衔，并接受了飞行员训练，其中部分训练正是使用 T-34 导师教练机。

1956 年，安德斯获得飞行徽章，并先后在加州汉密尔顿空军基地第 84 战斗拦截机中队和冰岛第 57 战斗拦截机中队担任战斗机飞行员。1962 年，安德斯获得俄亥俄州赖特-帕特森空军基地空军理工学院的核工程理学硕士学位。之后，他同时向美国空军宇航研究飞行员学校 (ARPS) 申请试飞员培训，并向美国宇航局申请宇航员职位。

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