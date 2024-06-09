Arm CEO 称黄仁勋拥有独特管理理念，助力英伟达飞速发展

IT之家 6 月 9 日消息，英伟达在人工智能领域占据绝对优势地位，其强大的技术实力让这家芯片巨头傲视群雄。近日，一位特殊的英伟达前员工透露了英伟达 CEO 黄仁勋的管理理念，正是这种理念助力了英伟达的飞速发展。

曾于 2010 年代初期在英伟达任职的现任 Arm 公司 CEO 雷恩・哈斯 (Rene Haas) 告诉《金融时报》，黄仁勋打破了传统层级制度，而是围绕项目组织公司架构。这种方式使他能够接触到任何层级的管理人员，直接获得所需答案。

“这是一种非常独特的文化，”哈斯称，“这样做的好处是透明和高效。我认为这是英伟达真正擅长的一点。他们行动得非常非常快，他们的目标非常非常明确。”

对于团队的管理和领导，黄仁勋此前透露，他直接管理着一个由 60 名高管组成的团队，并强调了这种管理方式对于英伟达的重要性。他说：“团队的 60 名高管都是我的直接下属，直接向我汇报工作。”黄仁勋强调，这种模式旨在减少公司内部层级，促进信息的透明和共享。随后，他分享了通过“磨砺”团队成员来激发他们潜力的策略，并强调了信任和不轻言放弃的重要性。“我宁愿‘磨砺’你，使你变得伟大，因为我信任你。我相信，真正相信其团队的领导者，会倾尽全力去‘磨砺’他们，使他们变得伟大。”

本月初，黄仁勋宣布了一系列全新人工智能平台的快速迭代计划，充分展示了这种高效性。上周，他宣布了将于 2025 年上市的 Blackwell Ultra 芯片以及正在开发的下一代 Rubin 平台，并表示英伟达计划每年升级其人工智能加速器。

上周的台北电脑展持续看好人工智能和芯片行业，一度将英伟达的市值推高至 3 万亿美元的历史新高。过去五年，英伟达的股价飙升超过 3100%，仅去年就上涨了 200% 以上，创下了惊人的涨幅。

在此过程中，黄仁勋的个人财富也水涨船高。彭博亿万富翁指数显示，截至周五，他以 1061 亿美元（IT之家备注：当前约 7696.63 亿元人民币）的净资产超越戴尔创始人迈克尔・戴尔，成为全球第 13 大富豪。

作为《财富》 500 强公司创始人之一，黄仁勋承认自己是一位严苛的完美主义者，共事起来并不轻松。“本来就应该这样，”他在 4 月份接受《60 分钟》采访时表示，“如果你想取得非凡的成就，那就不会容易。”

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