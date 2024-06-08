英伟达送《黑神话：悟空》游戏兑换码，需购买 RTX 4070 及以上 GPU 或搭载上述 GPU 的笔记本或台式机

IT之家 6 月 8 日消息，英伟达今日宣布，即日起至 2024 年 6 月 18 日，玩家通过指定电商平台及店铺购买指定 GeForce RTX 40 系产品将有机会获得《黑神话：悟空》数字标准版 WeGame 游戏兑换码，数量有限，兑完即止。

具体型号包括：

GeForce RTX 4070 及以上 RTX 40 系列 GPU

搭载上述 GPU 的台式机（GeForce RTX 4070 / 4070 SUPER / 4070 Ti / 4070 Ti SUPER / 4080 / 4080 SUPER / 4090D）

搭载上述 GPU 笔记本电脑（GeForce RTX 4070 / 4080 / 4090）。

目前，华硕 ROG、联想拯救者、机械革命等品牌已经确认这一消息。ROG 枪神 8&8 Plus、ROG 魔霸 7 Plus 及 ROG 冰刃 7、拯救者 Y7000P、拯救者 Y9000K、拯救者 Y9000P、拯救者 Y9000X 等产品均在赠送范围。

据IT之家早些时候报道，《黑神话：悟空》游戏今日开启预购，将于 8 月 20 日上午 10 点（UTC+8）上线 PS5 / STEAM / EPIC GAMES STORE / WEGAME 平台。此外，Xbox Series S|X 版确认延期发售，官方称“团队目前仍在全力优化 Xbox Series X|S 的用户体验，但距离达到我们的品质要求还有不少工作没有完成”。

《黑神话：悟空》游戏有 2 种游戏版本选择：数字标准版售价 268 元、数字豪华版售价 328 元，DLC 豪华升级包售价为 60 元 。

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