谷歌 Chrome 稳坐最快浏览器宝座，取得 Speedometer 3.0 历史最高分

IT之家 6 月 9 日消息，谷歌 Chrome 浏览器夺得了全球最快浏览器的称号，最新版本的 Chrome 在 Speedometer 3.0 测试中取得了有史以来的最高分。Speedometer 3.0 是一个业界标准的开源基准测试工具，用于衡量浏览器性能。

Speedometer 3.0 模拟用户在现代网络应用中的真实操作，例如添加待办事项和编辑文本，来测试浏览器处理这些任务的响应速度。通过以极快的速度重复运行这些任务，基准测试可以衡量浏览器性能并清晰地展现出每个浏览器的能力。值得一提的是，该测试工具是由苹果、谷歌、微软和 Mozilla 等浏览器市场的主要参与者共同合作开发的，因此可确保其公平性。

为了在测试中拔得头筹，谷歌对 Chrome 进行了一些巧妙的优化。“通过查看 Speedometer 的工作负载以及 Chrome 花费最多时间的函数，我们能够针对这些函数进行有针对性的优化，从而提升 Chrome 的分数。”谷歌公司指出。

工程师们深入研究了像“SpaceSplitString”这样占用大量资源的函数，并简化了字符串处理和样式表去重等操作。他们还微调了渲染过程，以减少绘制表单元素等内容时额外的内存使用。此外，谷歌还与文本成形引擎（text shaping engine） HarfBuzz 的维护者合作，改善了 Chrome 渲染苹果的 AAT 字体格式的方式。

谷歌表示，他们还专注于“代码分层”，通过挑选最合适的代码进一步优化引擎。同时，垃圾回收方面的改进也让 Speedometer 分数提升了大约 3%。

当然，速度只是影响浏览器体验的众多因素之一，单纯的基准测试结果并不能代表全部。由于大多数浏览器都基于 Chromium 内核，因此它们之间的性能差距已经不像过去那么大了。不过，浏览器厂商们并没有就此止步。例如，火狐浏览器一直致力于缩小与 Chrome 的差距。去年，火狐还在苹果 WebKit 团队开发的旧版速度测试工具 SunSpider JavaScript Benchmark 中击败了 Chrome。

IT之家注意到，Chrome 在市场份额方面仍然遥遥领先，据 StatCounter 的数据，截至 2024 年 5 月，谷歌浏览器占据了全球浏览器市场惊人的 65.12% 的份额。排名第二的是苹果的 Safari，仅有 18.17% 的份额。排名第三的是 Edge，其市场份额也只有 5.21%。浏览器市场似乎已经趋于稳定，过去五年左右的排名变化微乎其微，并且未来可能仍将保持这种态势。

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