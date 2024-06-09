研究称英国交通排放量严重不均，最富裕的 0.1% 人群是低收入者的 22 倍

IT之家 6 月 9 日消息，英国公共政策研究所 (Institute for Public Policy Research, IPPR) 的一项突破性报告揭示了英国交通运输排放格局中严峻的现实，突出了气候危机贡献上的巨大差异。

图源 Pixabay

报告指出，该国最富裕的人群对这些排放负有极不相称的责任。根据这项研究，最富裕的 0.1% 人口交通运输排放量竟然是低收入人群的 22 倍，是全国平均水平的 12 倍。

这一发现正值人们越来越担心气候变化及其破坏性影响之际，其中包括不断上升的气温和灾难性的天气事件。

题为“共同行动：实现更公平、更绿色交通的以人为本的途径”的报告指出，“在全球范围内，我们将无法将升温控制在 1.5°C 以下，也没有做出将升温控制在 2°C 以下的必要承诺。”

该报告强调，英国一半的交通运输排放仅来自五分之一的人口。此外，排名前 10% 的污染者贡献了惊人的 42% 的交通运输排放总量。

这个令人震惊的统计数据清晰地描绘了该国环境负担分配的不均等性。这一发现进一步强调了环境影响集中在社会一小部分人手中的现象。

此外，该研究揭示了财富与旅行距离之间存在直接相关性。研究人员提到，“每年收入超过 10 万英镑的人出行距离至少是低于 3 万英镑的人的两倍，几乎是低于 1 万英镑的人的三倍。”

这些数字表明，收入水平越高，出行便利性就越高，因此排放也就越高。报告评论道，“最富有的人群和收入最低的人群的交通运输排放之间存在巨大差距。”

IT之家注意到，该报告还阐明了交通运输排放中的人口统计差异。男性、35-64 岁的个人以及不那么贫困地区的居民往往排放水平较高，而残疾人士、非白人英国族裔和来自更贫困背景的人排放则更少。

这一发现强调了社会经济因素和环境影响之间复杂的相互作用。IPPR 的高级研究员玛雅・辛格・霍布斯博士说：“我们的交通运输系统既反映了社会不平等，又加剧了社会不平等。如果做得公平，减少排放实际上可以解决其中的一些不公正现象。”

英国在过去 30 年里减少交通运输排放方面的进展微乎其微，交通运输部门现在已成为该国最大的排放源。该报告敦促政府采取果断行动，解决这种不平等问题，并加快实现脱碳化的进程。

报告提出的建议包括对富人偏爱的私人飞机征收新税，以及改善公共交通，为所有人提供更可持续的出行选择。此外，报告还呼吁加快向电动汽车的过渡，以减少交通运输部门对化石燃料的依赖。

这项综合研究旨在减轻交通运输部门的环境影响，同时解决造成这种影响的潜在社会经济差异问题。

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