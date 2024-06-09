苹果 iOS 18 新功能曝光：支持 Face ID 应用锁定

IT之家 6 月 9 日消息，据 Macrumors 报道，多位知情人士透露，即将发布的 iOS 18 将会迎来一项全新安全功能，允许用户锁定单个应用。

这项功能将支持用户对自带的 iPhone 应用，例如邮件、信息、备忘录、电话、照片、浏览器、设置等等进行锁定，为用户隐私和安全提供额外的保障。想要解锁这些被锁定的应用，将需要通过 Face ID 面容识别认证，当然也可能会支持 Touch ID 或设备密码解锁。

目前尚不清楚该功能是否适用于 App Store 下载的第三方应用。此前，苹果已经允许用户通过 Face ID、Touch ID 或密码锁定部分内容，例如备忘录中的某些笔记，以及照片应用中的“最近删除”和“隐藏”相册中的照片。而 iOS 18 的这项新功能将更进一步，即使手机本身处于解锁状态，用户也可以单独锁定各个应用。

对于 iPhone 用户来说，以往可以通过“屏幕使用时间”或“快捷指令”等功能实现对应用的锁定。不过，随着 iOS 18 的到来，这些繁琐的操作方法将成为历史。

苹果将于北京时间 6 月 11 日凌晨 1 点举办 WWDC24 大会，届时将正式发布 iOS 18 系统，IT之家也会在第一时间为大家带来相关报道。

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