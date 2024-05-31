消息称苹果“Siri 语音助理改进版”将“缺席”iOS 18 首个正式版，相关功能明年推出

IT之家 5 月 31 日消息，苹果公司将在 6 月 11 日的 WWDC 大会主题演讲中推出 iOS18，该版本系统据称拥有多项由 AI 驱动的功能，参考IT之家先前报道，iOS 18 有望改进 Siri 语音助理，同时添加系统应用总结功能 / 邮件自动回复等特性。

不过彭博社的马克・古尔曼今天声称，预计苹果公司不会在 9 月推出的 iOS 18 首个正式版本中推出改进版 Siri，相关功能预计要到 2025 年 iOS 18.1/18.2 版本才会正式推出。

IT之家附目前已知 Siri“重大升级”点如下：

提升响应能力：全新智能回复框架将显著提升 Siri 的响应生成能力，该框架能考虑到联系人、公司、日程活动、地点、日期等信息，让回复更加准确和贴切。

更自然的语音：经过改进的文本转语音功能将使 Siri 的声音听起来更自然。

跨设备媒体控制：用户可以通过一个设备上的 Siri 控制另一个设备的媒体播放，例如通过 Apple Watch 控制 Apple TV。不过据悉这项功能将在 2024 年晚些时候推出。

信息摘要：用户可以通过 Siri 快速获取近期通知的概览。

相关阅读：

《苹果 iOS 18 AI 功能更多细节曝光：Siri 更智能、可解答数学题》

《iPhone 遇上人工智能：消息称苹果已与 OpenAI 正式达成协议，iOS 18 用上 ChatGPT》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。