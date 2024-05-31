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消息称苹果“Siri 语音助理改进版”将“缺席”iOS 18 首个正式版，相关功能明年推出

2024/5/31 6:03:23 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 5 月 31 日消息，苹果公司将在 6 月 11 日的 WWDC 大会主题演讲中推出 iOS18，该版本系统据称拥有多项由 AI 驱动的功能，参考IT之家先前报道，iOS 18 有望改进 Siri 语音助理，同时添加系统应用总结功能 / 邮件自动回复等特性。

不过彭博社的马克・古尔曼今天声称，预计苹果公司不会在 9 月推出的 iOS 18 首个正式版本中推出改进版 Siri，相关功能预计要到 2025 年 iOS 18.1/18.2 版本才会正式推出。

IT之家附目前已知 Siri“重大升级”点如下：

  • 提升响应能力：全新智能回复框架将显著提升 Siri 的响应生成能力，该框架能考虑到联系人、公司、日程活动、地点、日期等信息，让回复更加准确和贴切。

  • 更自然的语音：经过改进的文本转语音功能将使 Siri 的声音听起来更自然。

  • 跨设备媒体控制：用户可以通过一个设备上的 Siri 控制另一个设备的媒体播放，例如通过 Apple Watch 控制 Apple TV。不过据悉这项功能将在 2024 年晚些时候推出。

  • 信息摘要：用户可以通过 Siri 快速获取近期通知的概览。

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关键词：苹果iPhoneOpenAIiOS 18WWDC 2024

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