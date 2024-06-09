宝马 Designworks 联合设计、209 美元起，传音 Infinix 推出竞速版 NOTE 40 系列手机

IT之家 6 月 9 日消息，传音 Infinix 推出宝马 Designworks 联合设计的 NOTE 40 系列 Racing Edition 手机，售价 209 美元（IT之家备注：当前约 1516 元人民币）起。
据介绍，Designworks 是宝马集团旗下创新设计工作室，基于 Infinix NOTE 40 系列手机重新设计后盖的 CMF（颜色、材质与表面处理），打造了本次的 Racing Edition 特别版手机。
传音为 Infinix NOTE 40 系列的五款型号都推出了 Racing Edition 特别版本：
Infinix NOTE 40 Racing Edition：209 美元（当前约 1516 元人民币）起
SoC：联发科 Helio G99 Ultimate
屏幕：6.78 英寸 1080p AMOLED 直屏
相机：108MP + 2MP 、前置 32MP
电池：5000mAh，支持 45W 有线快充、20W 无线快充
三围：164.1 x 74.5 x 7.8 mm
重量：190g
Infinix NOTE 40 5G Racing Edition：259 美元（当前约 1879 元人民币）起
SoC：联发科天玑 7020
屏幕：6.78 英寸 1080p AMOLED 直屏
相机：108MP + 2MP + 2MP、前置 32MP
电池：5000mAh，支持 33W 有线快充、15W 无线快充
三围：164.35 x 74.6 x 7.75 mm
重量：196g
Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition：279 美元（当前约 2024 元人民币）起
SoC：联发科 Helio G99 Ultimate
屏幕：6.78 英寸 1080p 曲面 AMOLED
相机：108MP + 2MP + 2MP、前置 32MP
电池：5000mAh，支持 70W 有线快充、20W 无线快充
三围：163.6 x 74.6 x 7.75 mm
重量：190g
Infinix NOTE 40 Pro 5G Racing Edition：309 美元（当前约 2242 元人民币）起
SoC：联发科天玑 7020
屏幕：6.78 英寸 1080p 曲面 AMOLED
相机：108MP + 2MP + 2MP、前置 32MP
电池：5000mAh，支持 45W 有线快充、20W 无线快充
三围：164.28 x 74.5 x 8.09 mm
重量：196g
Infinix NOTE 40 Pro+ 5G Racing Edition：329 美元（当前约 2387 元人民币）起
SoC：联发科天玑 7020
屏幕：6.78 英寸 1080p 曲面 AMOLED
相机：108MP + 2MP + 2MP、前置 32MP
电池：4600mAh，支持 100W 有线快充、20W 无线快充
三围：164.28 x 74.5 x 8.09 mm
重量：196g
上述五款新品手机现已开售，预装基于 Android 14 的 XOS 14 操作系统，承诺更新至 Android 16，并提供 3 年安全更新。
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