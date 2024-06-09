宝马 Designworks 联合设计、209 美元起，传音 Infinix 推出竞速版 NOTE 40 系列手机

IT之家 6 月 9 日消息，传音 Infinix 推出宝马 Designworks 联合设计的 NOTE 40 系列 Racing Edition 手机，售价 209 美元（IT之家备注：当前约 1516 元人民币）起。

据介绍，Designworks 是宝马集团旗下创新设计工作室，基于 Infinix NOTE 40 系列手机重新设计后盖的 CMF（颜色、材质与表面处理），打造了本次的 Racing Edition 特别版手机。

▲ Infinix NOTE 40 Pro+ Racing Edition

传音为 Infinix NOTE 40 系列的五款型号都推出了 Racing Edition 特别版本：

Infinix NOTE 40 Racing Edition：209 美元（当前约 1516 元人民币）起

SoC：联发科 Helio G99 Ultimate

屏幕：6.78 英寸 1080p AMOLED 直屏

相机：108MP + 2MP 、前置 32MP

电池：5000mAh，支持 45W 有线快充、20W 无线快充

三围：164.1 x 74.5 x 7.8 mm

重量：190g

Infinix NOTE 40 5G Racing Edition：259 美元（当前约 1879 元人民币）起

SoC：联发科天玑 7020

屏幕：6.78 英寸 1080p AMOLED 直屏

相机：108MP + 2MP + 2MP、前置 32MP

电池：5000mAh，支持 33W 有线快充、15W 无线快充

三围：164.35 x 74.6 x 7.75 mm

重量：196g

Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition：279 美元（当前约 2024 元人民币）起

SoC：联发科 Helio G99 Ultimate

屏幕：6.78 英寸 1080p 曲面 AMOLED

相机：108MP + 2MP + 2MP、前置 32MP

电池：5000mAh，支持 70W 有线快充、20W 无线快充

三围：163.6 x 74.6 x 7.75 mm

重量：190g

Infinix NOTE 40 Pro 5G Racing Edition：309 美元（当前约 2242 元人民币）起

SoC：联发科天玑 7020

屏幕：6.78 英寸 1080p 曲面 AMOLED

相机：108MP + 2MP + 2MP、前置 32MP

电池：5000mAh，支持 45W 有线快充、20W 无线快充

三围：164.28 x 74.5 x 8.09 mm

重量：196g

Infinix NOTE 40 Pro+ 5G Racing Edition：329 美元（当前约 2387 元人民币）起

SoC：联发科天玑 7020

屏幕：6.78 英寸 1080p 曲面 AMOLED

相机：108MP + 2MP + 2MP、前置 32MP

电池：4600mAh，支持 100W 有线快充、20W 无线快充

三围：164.28 x 74.5 x 8.09 mm

重量：196g

上述五款新品手机现已开售，预装基于 Android 14 的 XOS 14 操作系统，承诺更新至 Android 16，并提供 3 年安全更新。

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