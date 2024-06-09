Canalys：2024 年 Q1 欧洲智能手机市场同比增长 2% 至 3310 万部，三星、苹果、小米分列前三

IT之家 6 月 9 日消息，Canalys 发布了最新研究报告：2024 年第一季度，欧洲智能手机市场回暖，在连续 12 个季度下滑后，同比增长 2% 至 3310 万部，预计全年将增长 1%。

2024 年第一季度，欧洲（不含俄罗斯）智能手机市场恢复增长，出货量同比增长 2%，达 3310 万部。这得益于宏观经济的缓解，以及疫情期间购买的安卓设备迎来更新周期。 三星凭借 Galaxy S24 系列和升级的低端 A 系列产品组合问鼎市场第一，占据 37% 的市场份额；苹果第二，市场份额为 22%；小米，摩托罗拉和荣耀均跻身前五，市场份额占比分别为 16%、6% 和 3%。

Canalys 分析认为，得益于三星对 Galaxy AI 营销的巨大投入，欧洲市场超高端的份额创下新高，售价 800 美元及以上的智能手机占出货量的 32%。

三星 Galaxy S 系列在欧洲市场的出货量同比增长 58%，达 430 万部。

尽管高端产品表现强劲，但平均售价仅上涨 2%，原因是高性价比设备的需求有所回升：三星 Galaxy A15、Redmi 13C 和 Redmi Note 13 4G 对欧洲手机市场复苏至关重要。

调研数据显示，欧洲消费者对 AI 手机持积极态度，其中 40% 的受访者认可 AI 功能可以提升智能手机使用体验。

IT之家注意到，摩托罗拉和荣耀的欧洲市场份额同比大幅增长，荣耀已经取代 TCL 成为欧洲智能手机市场出货量第五名。

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