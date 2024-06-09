“提前查分”“花钱补录”不可信，公安部网安局公布常见高考网络谣言

IT之家 6 月 9 日消息，一年一度的高考季于 6 月 7 日开启，值此之际，公安部网安局公布了常见高考网络谣言，提醒家长和考生谨防上当受骗。

IT之家整理如下：

高价购买高考试题和答案

高考试题属于国家绝密级材料，有严格保密管理措施。网上发布的“绝密答案”等信高考真题息，均为诈骗手段。全国高考中，为实施考试作弊行为，向他人非法出售或提供相关考试试题、答案的属违法行为。广大考生及家长勿存侥幸心理和以身试法。

寻找丢失准考证的考生

高考期间，网上常流传“某考生准考证丢失，求转发，帮助考生”等信息。以往案例经有关部门核实查证，考生根本没丢证件，信息上的多为诈骗电话，一旦拨打可能掉入吸费陷阱。遇此信息，建议联系警方或考生所在考点学校。

提前查询高考分数

诈骗分子通过微信群、手机短信等发送此类虚假广告链接，链接中要求填写身份证、准考证等信息并交纳查询费，一旦上当会有财产损失，并泄露个人信息。省级教育考试机构会在规定时间节点统一公布考生分数，不存在提前查分情况。

利用“内部数据”分析高考志愿收取高额费用

不法中介或网站宣称掌握内部数据“精准定位院校”，并以所谓“志愿填报专家”身份谎称“百分百保上”，以此高收费。考生应综合参考教育考试机构和所在中学、有关高校提供的官方信息，自主合理填报志愿，勿信“内部消息”。

掌握高校招生 “内部指标”“机动计划”

高校招生录取有严格流程，高校招生计划由省级招生考试机构统一向社会公布。考生、家长应从官方正规渠道了解招生政策和信息，勿信蛊惑。

某院校能购买补录名额，低分录取

高校招生有严格规范的录取程序和监督机制，在招生省份未完成的招生计划，须通过公开征集志愿录取，正规的招生录取不会产生任何附加费用。所谓“花钱补录”一律不能信。

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