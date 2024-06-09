大众汽车未来三年实现人员降本 20%，官方回应：“20%”指间接人力成本，不等于裁员

IT之家 6 月 9 日消息，针对“大众汽车未来三年将实现人员降本 20%”的报道，大众汽车官方近日进行了回应。

据中国经营网报道，大众汽车中国方面告诉记者，“KI 10”是总部提出的“Efficiency Program”效率计划，是以 2023 年为基准，未来三年实现效率提升 20%，“20% 指的是间接人力成本，不等于裁员”。这个计划涉及的对象包含大众中国。

IT之家注意到，此前曝光的一份大众汽车集团内部文件显示，为了提高效率和优化成本，大众汽车集团为旗下所有公司设立了一项名为“KI 10”的绩效项目。该项目设立了一个明确的目标：与 2023 年相比，未来三年将实现降本 20%，包括固定成本和人员成本。

文件显示，中国激烈的市场环境给大众汽车的财务业绩带来了额外的压力。“如果我们想保持竞争力，必须现在就为未来投资。为了能够进行这些投资，中国业务的盈利能力是最重要的。自去年以来，我们中国的团队一直努力在当地实施绩效计划。”

对于流传的文件内容，大众汽车集团对记者表示，为了加快电动化转型、强化竞争并降本增效，大众汽车集团才制定了“以 2023 年为基准，未来三年计划实现效率提升 20%”的计划，并称希望不要让误解进一步扩散。

大众中国 2024 年一季度交付量增长 8% 达到 693,600 辆，其中纯电动车型增长了 91% 达到 41,000 辆。未来三年内，大众汽车集团计划向中国市场推出超过 40 款新车型 —— 其中一半是新能源汽车。

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