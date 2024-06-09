“考后喜提新机”话题登微博热搜，你高考后第一部手机是什么？

IT之家 6 月 9 日消息，随着 2024 年高考落下帷幕，今天微博“高考结束父母送儿子手机预祝考得漂亮”、“高考刚结束男孩喜提新手机”等话题冲上热搜，截至发稿相关话题登上热搜榜第二，阅读量超过 1 亿。

在河南郑州，一家长梁先生拿着鲜花和礼物在考场外等考生出考场，梁先生介绍，自己送孩子的礼物是一部手机，之前学业繁重，不允许他过度地玩手机，“现在高考完了，他也要开启自己独立的人生了，手机作为与外界沟通的工具，送他手机也是希望他能把握好自己独立的生活”。

而考生母亲舒女士称，孩子 3 年没怎么用过手机，他曾经说过，高考完第一件事就是想要一个手机，今天并没有提前告知他，就是想给他一个惊喜。男孩表示收到礼物非常开心，现在最想做的事情就是“痛痛快快地玩一下，然后吃一顿川菜”。

IT之家的小伙伴们高考后第一部手机都是什么呢？

最先回复这篇文章的小伙伴 @严君泽 提到，他在 2019 年高考完后入手了小米 8 手机，当时入手的价格为 1799 元，感兴趣的小伙伴也可以查看当年评测组对这款手机的详细介绍。

▲ 图源 IT之家评测：小米 8 手机

本文 2 楼 @考古队长 便是今年参与高考的考生，他提到“准备买小米 14，但是有点犹豫，解 bl 锁要额外花 500 块啊”，无论他最终选择了什么样的手机，让我们祝愿这名读者获得好成绩！

▲ 图源 IT之家评测：小米 14 Pro 手机

而本文第 50 楼 @最新 表示，他当年入手的是红米手机 1，该机发布于 2013 年 7 月 31 日，采用联发科 MT6589T 处理器、1GB RAM + 4GB 储存空间，搭载基于安卓 4.2 的（MIUI V5）系统，属于“暴露年龄”系列。

▲ 许多小伙伴们与小米的不解之缘，或许就是从这款手机开始

100 楼读者 @很牛逼也很美 表示，他在高考后入手的第一部手机是摩托罗拉 Defy / 戴妃（ME525），这款手机于 2010 年 12 月 28 日上市，可谓一代知名神机。

▲ 摩托罗拉 Defy 手机

150 楼 @只为尹狂 与 142 楼的 @一乖 同学共同表示，他们在高考后入手了 LG G2 手机，“配置很高，而且颜值也很高”。

▲ LG G2 手机

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