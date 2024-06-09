三星 Galaxy Watch FE 智能手表有望 6 月 24 日发布，售价 199 欧元

IT之家 6 月 9 日消息，消息源 MysteryLupin 今天在 X 平台透露三星计划在 6 月 24 日推出 Galaxy Watch FE 智能手表，这款手表据称将比 Galaxy Watch 7 / X 机型“早几周推出”。

IT之家注：FE 是 Fan Edition 的意思，是三星专为粉丝推出的特别系列产品，通俗来说可以相当于青春版，这是三星首次在 Galaxy Watch 中推出 FE 版。

参考IT之家此前报道，目前 Galaxy Watch FE 智能手表的价格信息已经流出，该机可选黑色、银色和粉金色三种颜色，售价均为 199 欧元（IT之家备注：当前约 1565 元人民币）。

在规格方面，参考此前消息，该手表将基于现款 Galaxy Watch 4 打造，定位入门级，提供蜂窝移动数据版本，IT之家附上此前曝光的规格信息如下：

屏幕：1.2 英寸 396x396 分辨率 Super AMOLED 屏

SoC：Exynos W920 双核 1.18GHz 处理器

RAM：1.5GB

存储空间：16GB

电池：247mAh，至高可用 30 小时

系统：基于 Wear OS 的三星 One UI Watch 5.0 系统

传感器：传感器加速计、气压计、生物电阻抗分析、心电传感器、陀螺仪、地磁传感器、亮度、心率（光学）

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