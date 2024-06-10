保时捷加速电动化布局，Cayenne EV 最新谍照曝光

IT之家 6 月 10 日消息，继推出纯电 Macan 后，保时捷正马不停蹄地开发纯电版 Cayenne（卡宴）。本周，伪装严密的新车在欧洲阿尔卑斯山脉测试时被拍到。

这并不是我们第一次见到电动 Cayenne 的谍照。今年 5 月，外媒 Carscoops 曾拍摄到类似的原型车，但当时有人推测它可能是保时捷即将推出的“K1”SUV，该车定位高于 Cayenne。不过最新消息表明，这辆车确实是电动 Cayenne。

和 Macan 一样，保时捷将继续提供燃油版 Cayenne 和纯电版 Cayenne 两款车型。电动版将采用与 Macan EV 和奥迪 Q6 e-tron 相同的 PPE 平台，但车身尺寸会更大。尽管伪装严密，但从谍照来看，电动 Cayenne 似乎比燃油版还要长一些。

IT之家注意到，新车的一些关键设计细节也初露端倪，例如，电动 Cayenne 前脸配备可调节的空气动力学襟翼，类似于新款 911，还将采用比现款 Cayenne 更小的前灯。由于后部伪装严密，尚无法判断尾灯设计。

动力系统细节尚未公布，但预计保时捷会为电动 Cayenne 配备类似于 Macan EV 的双电机配置。鉴于目前 Macan EV 入门版便有超过 400 马力的最大功率，Cayenne EV 应该不会低于这一数值。由于电动 Cayenne 车身更大更重，保时捷可能会针对其高配车型进一步提升电机功率，甚至有传言称可能会提供极致性能的四电机版本。

新车是基于 PPE 平台搭载，并标配 800V 高压平台，将会支持 270 千瓦的快充功率，预计 10%-80% 的充电时间仅需 20 分钟，并可以完成“充电 10 分钟续航 255 公里”的数据指标。

新款电动 Cayenne 预计将在 2025 年底或 2026 年初亮相，定位于现有 Macan EV 之上。

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