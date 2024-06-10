6.2 英寸触屏版 379 元，瓦尔基里首款海景房机箱 VK03 开启预售

IT之家 6 月 10 日消息，水冷厂商瓦尔基里的首款海景房机箱产品 VK03 现已开启预售，6 月 16 日 10:00 正式开售。

VK03 Lite 黑色：定价 299 元、到手价 249 元

VK03 Lite 白色：定价 319 元、到手价 269 元

VK03 黑色：定价 429 元、到手价 379 元

VK03 白色：定价 449 元、到手价 399 元

瓦尔基里 VK03 是一款 270° 全视无立柱“海景房”机箱，标准版在侧面搭载一块 6.2 英寸触摸屏。

这块 6.2 英寸 IPS 屏幕位于机箱电源按钮与前置 I / O 接口旁边，拥有 960 x 360 的分辨率，支持触控，可显示监控画面、快捷启动等信息；并采用 I / O 磁吸互换设计，可依用户喜好选择面板位置。

▲ 磁吸 I / O 面板

此外，该款机箱兼容 ATX 与 M-ATX 背插主板，顶部支持安装 360mm AIO 水冷散热器、兼容 180mm 高度的风冷散热器。

拓展性方面，这款机箱支持安装：

2x 3.5 英寸 HDD + 1x 2.5 英寸 SSD

1x 3.5 英寸 HDD + 3x 2.5 英寸 SSD

IT之家注意到，除并未配备 6.2 英寸触摸屏外，VK03 Lite 机箱的其他配置均与标准版 VK03 机箱相同。

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