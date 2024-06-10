首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

6.2 英寸触屏版 379 元，瓦尔基里首款海景房机箱 VK03 开启预售

2024/6/10 13:03:28 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
评论：

IT之家 6 月 10 日消息，水冷厂商瓦尔基里的首款海景房机箱产品 VK03 现已开启预售，6 月 16 日 10:00 正式开售。

  • VK03 Lite 黑色：定价 299 元、到手价 249 元

  • VK03 Lite 白色：定价 319 元、到手价 269 元

  • VK03 黑色：定价 429 元、到手价 379 元

  • VK03 白色：定价 449 元、到手价 399 元

机箱外观

瓦尔基里 VK03 是一款 270° 全视无立柱“海景房”机箱，标准版在侧面搭载一块 6.2 英寸触摸屏。

屏幕设计

这块 6.2 英寸 IPS 屏幕位于机箱电源按钮与前置 I / O 接口旁边，拥有 960 x 360 的分辨率，支持触控，可显示监控画面、快捷启动等信息；并采用 I / O 磁吸互换设计，可依用户喜好选择面板位置。

I/O 磁吸互换

▲ 磁吸 I / O 面板

机箱背面

此外，该款机箱兼容 ATX 与 M-ATX 背插主板，顶部支持安装 360mm AIO 水冷散热器、兼容 180mm 高度的风冷散热器。

机箱兼容性

拓展性方面，这款机箱支持安装：

  • 2x 3.5 英寸 HDD + 1x 2.5 英寸 SSD

  • 1x 3.5 英寸 HDD + 3x 2.5 英寸 SSD

硬盘拓展性

IT之家注意到，除并未配备 6.2 英寸触摸屏外，VK03 Lite 机箱的其他配置均与标准版 VK03 机箱相同。

京东瓦尔基里 VK03 BLACK 黑色机箱 10 元定金预售，评价返 20 元 E 卡 399 元直达链接

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：瓦尔基里机箱

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用