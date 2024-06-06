双 270° 海景房 Evolv X2 领衔，追风者推出多款机箱新品

IT之家 6 月 6 日消息，除系列冷却产品外，追风者还在 2024 台北国际电脑展上推出了多款机箱新品：

Evolv X2

同酷冷至尊的 Ncore 600 Prestige 类似，追风者 Evolv X2 也采用了双 270° 三面侧透海景房设计。

▲ 图源追风者官方，引自 PCWorld

该机箱内部采用拉丝铝合金饰板，可选金属灰和香槟金两种颜色。

追风者 Evolv X2 机箱支持 ATX 主板，亦兼容背插款式，该机箱拥有 7 个风扇位（顶部和底部各三个，尾部一个），顶部支持 360 冷排。

这款机箱的右侧搭载大规模理线槽，可提升背插主板装机美学效果，此外还集成了 NexLinq 风扇集线器。

▲ 图源 Hardware Canucks

Evolv X2 目前正在开发阶段，有望于今年四季度推出，预期定价 149 美元（IT之家备注：当前约 1080 元人民币）。

▲ 图源 Hardware Canucks

ECLIPSE G400A/N

作为 ECLIPSE 系列的新成员，ECLIPSE G400A / N 这两款侧透机箱同样支持背插 ATX 主板。

▲ 图源 Hardware Canucks

这两款机箱前面板支持安装 3 颗 140mm 风扇，前进气口采用聚风设计。

除前面板外，ECLIPSE G400A / N 机箱还可安装 7 颗风扇（顶部和底部各三颗，尾部一颗），同时顶部兼容水冷排。两款机箱均预装 4 颗 M25-Gen2 风扇。

相较于基础款 ECLIPSE G400A，G400N 有三处变动：搭载 NexLinq 风扇集线器、右侧改为玻璃侧板并配备小规模理线槽：

ECLIPSE G400A / N 均即将上市，分别定价 99/129 美元（当前分别约 718/935 元人民币）。

▲ 图源 Hardware Canucks

NV5/NV9 MKII

这两款机箱在原版 NV5 和 NV9 的基础上新增了背插主板支持。

ENTHOO PRO II XL

该机箱面向高端专业市场，提供了 10 个 PCIe 槽位和显卡支撑架，前面板采用长方形通风孔设计，定价 269 美元（当前约 1950 元人民币）。

ENTHOO PRO II XL 机箱通吃消费级和服务器级硬件，可安装双电源，至多可搭载 20 颗 120mm 风扇或 15 颗 140mm 风扇。

2024 台北国际电脑展专题

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