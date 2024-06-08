全汉展示新款 2500W Cannon Pro 电源及 U700-B 机箱，可同时驾驭 4 张 RTX 4090 显卡

IT之家 6 月 8 日消息 全汉在 Computex 2024 台北国际电脑展上展示了多款 PC 配件，包括各种尺寸的 PC 机箱、新型风冷和液冷散热器，以及多款电源新品。

▲ 图源：Wccftech

全汉今年展示其新款 Cannon Pro 2500W 电源，升级至 ATX 3.1 和 Gen5.1 标准，并通过了 80 PLUS 230V EU 白金认证。这款电源配有四个 PCIe 12V-2x6 连接器，可同时为 4 张 RTX 4090 显卡供电。

此外，全汉还推出了新款 MEGA TI 系列电源，采用 80 PLUS 白金设计，符合 ATX 3.1 标准，额定功率达 1650W，配有两个 12V-2x6 连接器。

全汉还展示了 VITA 系列 GM 1000W 和 GD 850W 电源新品，提供白色和黑色两种版本可选，同样支持最新的 ATX 3.1 标准，并配有 12V-2x6 连接器。

另外一款全汉 Advan PM 1000W 电源同样兼容 ATX 3.1，通过 80 Plus 白金认证。最后，全汉还展示了新款入门级电源 VITA BD 850W，保留了 ATX 3.1 和 PCIe 5.1 支持。

除电源之外，全汉推出了一款 MATX 白色游戏机箱 ——S380-WA，尺寸为 420x285x250mm。它采用双面玻璃的海景房设计，预装三个 ARGB 风扇，支持 360mm 散热器。

全汉还有一款更大的 ATX 机箱 M580-BP，尺寸为 460x285x398mm，前面板和侧面板均采用单一玻璃面板，看起来更加美观。这款机箱还支持 BTF 背插主板，并预装四个 120mm ARGB 风扇，而且机箱上还有一个用来显示风扇转速的指示器。

全汉还推出了全塔式 ATX 机箱 U690-WP，尺寸为 451x258x568mm。这款机箱采用三面玻璃设计，同样支持 BTF 背插主板，提供了 9 个 PCIe 插槽，可满足两张 4 槽显卡使用。

此外，这款机箱还配备了新款 CF12FAD 120mm 风扇，同样配备了一个可实时显示风扇转速数字的 LCD 屏，底部还有一个用来调整 RGB 灯效、灯效开 / 关和风扇转速等参数的拨盘。

最重磅的在于，全汉还展示了一款面向 AI 工作站的大型机箱 U700-B，尺寸为 552x335x590 毫米，支持双电源、最多 15 个 PCIe 插槽、480mm 散热器，甚至还有一个专用的 VGA 支架。

如图所示，搭配IT之家前文提到的 2500W 电源，U700-B 可以直接安装 4 张 RTX 4090 显卡。值得一提的是，这款机箱重量要比大家想象中高，所以全汉还特地为它配备了四个轮子。

其他方面，全汉还展示了最新的散热方案，包括单塔 NE5 和 NP5-B 散热器以及双塔 / 双风扇 ME7 和 ME7-B 散热器，还有三款新的 AIO 一体式水冷散热器，包括 240mm AE24-B / W、360mm AE36-B / W 和带有四个 120mm 风扇的 480mm AE48-B 散热器。

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