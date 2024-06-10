联想 YOGA Air 14s 骁龙笔记本内部设计揭晓：双风扇双热管、单 M.2 2242 插槽

IT之家 6 月 10 日消息，联想 YOGA Air 14s 骁龙笔记本（海外称 Yoga Slim 7x）已经上线联想海外支持页面，其 HMM 硬件维护手册揭晓了新机的内部设计。

YOGA Air 14s 骁龙采用并联双热管双风扇散热，但并未采用近年联想中高端产品常见的对称“牛角式”设计，而仍采用更传统的热源偏置设计。

▲ 散热模组

此外，图片显示该款笔记本采用板载网卡不可更换，且仅提供一个 M.2 2242 规格的固态硬盘插槽。

机身左侧的两个 USB Type-C 接口布置于主板，右侧的一个 Type-C 接口布置于副板。值得一提的是，其三个接口为统一的 USB4 40Gbps 规格，均支持 PD 3.1 充电与 DP 1.4 视频输出，在副板接口中并不多见。

▲ 主板尺寸

IT之家此前报道，联想已经开始预热国行版 YOGA Air 14s 骁龙笔记本，将在近期上市（首批骁龙 X Elite 笔记本电脑 6 月 18 日开售）。

SoC：骁龙 X Elite X1E-78-100

内存：板载 16GB / 32GB LPDDR5x-8448

硬盘：PCIe 4.0 x4 M.2 2242

屏幕：14.5 英寸 2944 x 1840 90Hz OLED 屏幕，峰值亮度 1000 尼特

电池：70Wh

重量：1.28kg 起

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