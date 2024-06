双倍 Ultra 7 在线视频续航、支持超 1200 款游戏，高通展示骁龙 X Elite 笔记本体验

IT之家 6 月 3 日消息,高通 CEO 安蒙在 Computex 2024 台北电脑展上展示了骁龙 X 系列设备的更多信息。

安蒙宣布除已经发布的首发笔记本电脑产品序列外,高通还在与合作伙伴打造全部产品形态的 PC 产品。

正如之前所公布的数据,骁龙 X Elite 的 NPU 能效 2.6 倍于苹果 M3、5.7 倍于酷睿 Ultra 7 155H,并展示了持续 NPU 负载下的同模具笔记本发热图。

据高通介绍,骁龙 X Elite 相比酷睿 Ultra 7 155H 处理器,本地视频播放续航长 60%、视频通话长 70%、在线视频续航长达两倍。

高通对比了相同模具与外围配置的骁龙 X Elite 与 Ultra 7 155H 笔记本的续航,显示其 YouTube 在线视频播放续航高达两倍。

在日常“网上冲浪”的体验方面,高通宣称骁龙 X Elite 在 Speedometer 2.1 测试中:

对比酷睿 Ultra 7 155H

Chrome 浏览器快 20%

Edge 浏览器快 57%

对比锐龙 7 7840HS

Chrome 浏览器快 39%

Edge 浏览器快 35%

软件生态方面,高通称“你每天所使用的应用(The apps you use every day)”均可兼容。

此外,高通还宣布与 DJ 软件 djay Pro 合作,带来于 NPU 上运行的 NEURALMIX 演示。

高通宣布与视频剪辑软件达芬奇 Davinci Resolve 达成合作,骁龙 X Elite / Plus 处理器的 NPU 功能发售首日即可使用。

游戏体验方面,高通宣布超 1200 款游戏已经经过验证可在骁龙 X Elite 处理器上运行,同时还宣布与动视暴雪、Epic Games、Remedy、育碧、EA、Gearbox、拉瑞安、微软 Xbox 等多家游戏发行商与工作室合作。

高通在发布会尾声宣布将与音乐人 Odesza 合作,利用骁龙 X 处理器的 AI 能力带来新的艺术体验。

▲ 骁龙 X Elite 合作伙伴列表

IT之家注:首批搭载骁龙 X Elite 处理器的笔记本将于 6 月 18 日于全球零售 / 商业合作伙伴(如京东)正式开售。

