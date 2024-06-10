用户称惠普强制更新 BIOS，导致 ProBook 笔记本电脑“变砖”

IT之家 6 月 10 日消息，5 月 26 日，一位惠普笔记本用户在官方支持论坛发帖称，他的 HP ProBook 455 G7 笔记本在收到强制性 BIOS 更新后，无法正常启动，设备直接“变砖”了。随后，陆续有其他用户在同一帖文下跟帖，反映遇到了同样的问题。

据IT之家了解，通常情况下，个人电脑的 BIOS 更新需要手动操作，并且在更新过程中会弹出各种警告，例如更新时需确保充足电量、稳定运行环境，避免后台程序干扰等等。BIOS 被认为是计算机系统中最敏感的核心组件之一，更新不当极易导致系统崩溃，甚至像本次事件一样出现无法启动的情况。

Tom'sHardware 称，正因如此，强制自动更新 BIOS 才会引起如此大的争议，即使更新本身没有带来破坏性后果，也让人难以接受。用户理应拥有手动更新的权利，并能够提前做好系统准备工作，以避免此类问题的发生。部分用户指出，此次自动更新太过激进，甚至会在笔记本电量极低的情况下强行启动，这无疑加剧了问题的严重性。

截至发稿，惠普尚未对此事件做出官方回应。更令人担忧的是，由于此次强制更新的 BIOS 针对的是 2020 年发布的笔记本机型，意味着许多已经超出质保期的设备也受到了波及。之前用户只需要送修即可免费解决此类问题，论坛用户反映，目前为止惠普提供的既有解决方案均无法修复问题，只有专业的 ROM 编程工具才有可能会修复此问题。

Tom'sHardware 称，惠普此次的 BIOS 更新事件无疑是一次严重的负面公关。BIOS 更新的风险性本应引起足够的重视，强制推送存在漏洞的更新固件无疑是缺乏远见的做法，最终导致部分用户的产品“变砖”。值得一提的是，少数台式机用户也反映遇到了类似的问题，但目前来看，影响最广的还是 HP ProBook 455 G7 系列笔记本电脑。

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