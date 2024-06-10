荣耀 200 / Pro 手机海外定价曝光，起售价 600 欧元约国内 1.7 倍

IT之家 6 月 10 日消息，荣耀 200 / Pro 系列手机已于 5 月 27 日发布，号称“雅顾光影写真大师”，今天消息源 Sudhanshu Amphore 透露系列手机将于近日在欧洲发布，其同时公布了手机的海外售价信息。作为比较，这款手机在海外约国内 1.7 倍价格，IT之家整理如下：

荣耀 200 手机“12GB RAM + 512GB 存储空间”版本

国内售价：2699 元

海外售价：600 欧元 - 650 欧元（IT之家备注：当前约 4707 元 - 5100 元人民币），约 1.74 倍

荣耀 200 Pro 手机“12GB RAM + 512GB 存储空间”版本

国内售价：3499 元

海外售价：750 欧元 - 800 欧元（当前约 5884 元 - 6276 元人民币），约 1.68 倍

参考IT之家此前报道，荣耀 200 手机采用全等深悬浮四曲屏幕、立边中框设计，搭载 6.7 英寸 2664×1200 OLED 等深四曲屏，搭载骁龙 7 Gen 3 移动处理平台。

而荣耀 200 Pro 手机采用悬浮流线四曲屏设计，背部延续“新艺术之镜”风格；采用采用 6.78 英寸 2700×1224 OLED 悬浮流线四曲屏，搭载骁龙 8s Gen 3 移动处理平台。

▲ 图源 IT之家图赏： 荣耀 200 /Pro 手机

对于这两款手机，IT之家评测组此前已经进行了一番上手，感兴趣的小伙伴们可以查看相关阅读获取更多信息。

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