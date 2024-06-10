“AI 预测宝宝长相是不是智商税”上热搜，专家：娱乐性大于准确性

IT之家 6 月 10 日消息，今天下午，一条 #AI 预测宝宝长相是不是智商税#的话题登上了微博热搜，目前位于榜单第 10 位。

据极目新闻报道，在电商平台上，利用四维彩超图生成一张宝宝照片最低只需 6.8 元，等待半小时就能出片，最火的商家已接了上万单。在某微信小程序，用户也可自行上传四维彩超图，免费生成预测照片。

对此，人工智能领域专业人士郭涛表示，通过一些算法和数据确实可以对图像进行处理和推测，但胎儿在母体发育以及出生后的成长会受到多种因素影响，AI 很难准确预测出最终模样。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜表示：“不少宝爸宝妈对未出生宝宝怀着好奇和期待心理，AI 预测宝宝长相恰好提供了一种有趣的娱乐方式，让宝爸宝妈们可以通过 AI 生成的照片提前看到未来宝宝的样子，并在社交平台上进行分享，由此获得一种心理上的满足和憧憬。”柏文喜提醒，这种预测只能作为娱乐和参考，并不能完全依赖和相信。

IT之家查询发现，在微信搜索“AI 宝宝长相”便会出现大量预测小程序，并声称“仅需提供一张孕期四维彩超图，AI 绘画在此基础上预测宝宝长相”，价格大部分在 10 元以内，如果加急则需要支付更高的价格。

不过，此类小程序的评分较低，大部分在 2 分、3 分左右，显然有消费者对此测试结果并不满意。

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