广东：到 2025 年全省 AI 核心产业规模将超过 3000 亿元

IT之家 6 月 9 日消息，广东省人民政府办公厅在 6 月 6 日发布《广东省关于人工智能赋能千行百业的若干措施》文件，主要围绕 2025/2027 年广东省内 AI 发展进行规划。

IT之家从文件中获悉，广东省计划到 2025 年全省算力规模达到 40EFLOPS，AI 核心产业规模超过 3000 亿元；到 2027 年，全省 AI 产业底座进一步夯实，算力规模超过 60EFLOPS，全国领先的算法体系和算力网络体系基本形成。

具体看来，文件中提到广东省将建立 AI 芯片生态体系，打造智能感知产业体系。在 2027 年初步建成“AI 芯片生态体系”，实现“高端智能传感器产业规模倍增”。

在 AI 软件方面，文件提到有关部门将鼓励企业研制引擎框架工具，发展智能操作系统，同时推出自主可控的大模型产品，强化 AI 软硬件适配能力，到 2027 年，智能软件产业规模达到 270 亿元、人工智能自主软件覆盖率达到 50%。

相关文件还提出应“建设高质量中文数据集”，有关部门还将联合企业加快算法产品供给、建设大模型开源社区，鼓励企业建设面向行业的高质量中文语料数据库，推动典型行业数据汇集、共享和使用。到 2027 年建设 50 个以上高质量行业数据集。

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