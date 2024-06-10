郭明錤：iOS 18 发布后，苹果将不再被视为 AI 行业的落后者

IT之家 6 月 10 日消息，分析师郭明錤今日表示，苹果将在即将到来的 WWDC 开发者大会上发布多个人工智能功能。

IT之家注意到，郭明錤在帖文中总结了苹果的人工智能战略，他认为苹果将强大的功能整合到其操作系统和应用的各个方面，这将成为其优势。例如，备受关注的 Siri 智能助理将迎来重大升级，但由于即将发布的 iPhone 16 仍采用 8GB 内存，其搭载的本地大型语言模型 (LLM) 技术可能会受到限制。苹果预计将结合本地和服务器端的 LLM 技术，显著提升 Siri 对用户查询的响应能力。

郭明錤并不认为苹果已经取得了超出市场预期的突破性进展，他对于即将在秋季发布的 iPhone 新机型及其配套操作系统能否引发用户换机潮持怀疑态度。不过他预计，苹果近年来在机器学习和人工智能领域的大力投入将在未来得到回报。郭明錤指出，其调查显示，2024 下半年 iPhone 16 系列的出货量可能略低于 2023 年 iPhone 15 系列同期水平。

郭明錤还指出，基于云端的 LLM 模型通常需要更长的训练时间，这可能意味着苹果的服务器端人工智能解决方案将分阶段推出，而不是在发布时完全推出。郭明錤表示，由于上述原因，新的人工智能功能所带来的显著营收和利润增长可能需要更长的时间才能完全实现。

对于苹果是否会与其他人工智能公司合作的问题，郭明錤则淡化了利用外部公司技术的重要性。他认为苹果此类合作主要集中于用户和应用交互的“封装模型”。

郭明錤总结道，WWDC 结束后，苹果将不再被视为 AI 行业的落后者。AI 将在苹果主要的应用中无所不在，苹果的用户界面设计优势将充分展现，Siri 的改善是最大卖点之一。

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