IT之家 6 月 9 日消息，据 NewAtlas 报道，研究人员利用自主协作的 GPT-4 机器人小组成功入侵了一半以上的测试网站，这些机器人可以自主协调行动并根据需要生成新的“帮手”。更令人吃惊的是，他们利用的是以前未知的、现实世界中从未公开的“零日”漏洞（zero-day vulnerabilities）。

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早在几个月前，同一批研究人员就发表了一篇论文，声称他们能够使用 GPT-4 自动利用“N day”漏洞，即业界已知但尚未修复的漏洞。实验中，GPT-4 仅凭已知的常见漏洞和披露列表 (CVE)，就能自主利用其中 87% 的严重级别漏洞。

本周，这支研究团队发布了后续论文，称他们已经攻克了“零日”漏洞，也就是那些尚未被发现的漏洞。他们使用了一种名为 “任务特定智能体分层规划”（HPTSA） 的方法，让一群自主传播的大型语言模型 (LLM) 协同作战。

IT之家注意到，与以往由单个 LLM 尝试解决所有复杂任务不同，HPTSA 方法采用了“规划智能体” 负责整个过程的监督，并派生多个用于特定任务的“子智能体”。就像老板和下属一样，规划智能体负责协调管理，将任务分配给各个“专家子智能体”，这种分工方式减轻了单个智能体在难以攻克的任务上的负担。

在针对 15 个真实网络漏洞的测试中，HPTSA 在利用漏洞方面比单个 LLM 的效率高出 550%，并且成功利用了其中的 8 个零日漏洞，成功率达 53%，而单打独斗的 LLM 只利用了 3 个漏洞。

研究人员之一、白皮书作者丹尼尔・康 (Daniel Kang) 特别指出，人们担心这些模型会被恶意用于攻击网站和网络，这的确是合理担忧。但他同时强调，聊天机器人模式下的 GPT-4“不足以理解 LLM 的能力”，本身无法进行任何攻击。

当 NewAtlas 的编辑询问 ChatGPT 它是否能利用零日漏洞时，它回答说：“不，我不能利用零日漏洞。我的目的是在道德和法律框架内提供信息和帮助。”并建议其咨询网络安全专业人士。

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