乘联会崔东树：汽车专业充满发展机会，网联化电动化促使人才需求多元化

IT之家 6 月 10 日消息，又是一年一度高考季，乘联会崔东树今天发文，认为当下汽车行业专业发展充满机会，虽然“传统内燃机等专业的压力大一些”，但“如今网联化电动化正促使行业人才需求多元化”。

崔东树表示，汽车行业的产业链很长，但核心还是制造业，除了传统新能源汽车电控系统维修技能及动力电池方面的人才外，当下业界对人才的需求呈现出多元化和跨界流动性的特点：

随着智能网联汽车的发展，嵌入式软件开发、硬件工程师、智能网联工程师、芯片工程师等职位紧缺，特别是在智能网联领域相关人才需求正急速增长，行业对复合型人才的需求日益增加。

此外，崔东树还提到业界正寻求国际化人才，这是因为中国电车正在不断推向海外，需要“整个国际贸易和海外运营的体系建设”。

综上所述，崔东树认为汽车行业的深度变革正带来大量人才需求，面对技术变革和产业升级的挑战，汽车行业正不断创新专业培养模式以适应快速变化的市场需求。

不过崔东树同时提到，部分大学的汽车专业学科设置相对滞后，研发和汽修人才缺口仍较大。但对很多考生来说，选择汽车行业的发展机会“还是很大的”。

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