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乘联会：5 月新能源车市场零售 79 万辆同比增长 36%，批发 90.3 万辆同比增长 33%

2024/6/5 16:42:56 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 航空先生西窗旧事 的线索投递！

IT之家 6 月 5 日消息，乘联分会数据显示，初步统计 5 月乘用车市场零售 168.5 万辆，同比下降 3%，环比增长 10%。今年以来累计零售 805.2 万辆，同比增长 5%。5 月批发量达到 201 万辆，虽然同比增长率为 0%，但环比增长了 3%。今年以来，我国乘用车累计批发量已经达 956 万辆，同比增长 8%。

新能源汽车方面，5 月零售量达 79 万辆，同比增长 36%，环比增长 17%，今年以来累计零售 324.2 万辆，同比增长 34%。

今年 5 月 1 日至 31 日，全国乘用车厂商新能源批发 90.3 万辆，同比增长 33%，环比增长 15%，今年以来累计批发 364.3 万辆，同比增长 31%。IT之家汇总 5 月新能源乘用车厂商销量前 10 如下：

  • 比亚迪 330,488 辆、

  • 特斯拉中国 72,573 辆、

  • 吉利汽车 58,673 辆、

  • 长安汽车 55,800 辆、

  • 广汽埃安 40,073 辆、

  • 奇瑞汽车 39,413 辆、

  • 理想汽车 35,020 辆、

  • 上汽通用五菱 33,872 辆、

  • 赛力斯 32,377 辆、

  • 长城汽车 24,549 辆。

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关键词：新能源汽车中汽协乘联会

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