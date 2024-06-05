乘联会：5 月新能源车市场零售 79 万辆同比增长 36%，批发 90.3 万辆同比增长 33%

IT之家 6 月 5 日消息，乘联分会数据显示，初步统计 5 月乘用车市场零售 168.5 万辆，同比下降 3%，环比增长 10%。今年以来累计零售 805.2 万辆，同比增长 5%。5 月批发量达到 201 万辆，虽然同比增长率为 0%，但环比增长了 3%。今年以来，我国乘用车累计批发量已经达 956 万辆，同比增长 8%。

新能源汽车方面，5 月零售量达 79 万辆，同比增长 36%，环比增长 17%，今年以来累计零售 324.2 万辆，同比增长 34%。

今年 5 月 1 日至 31 日，全国乘用车厂商新能源批发 90.3 万辆，同比增长 33%，环比增长 15%，今年以来累计批发 364.3 万辆，同比增长 31%。IT之家汇总 5 月新能源乘用车厂商销量前 10 如下：

比亚迪 330,488 辆、

特斯拉中国 72,573 辆、

吉利汽车 58,673 辆、

长安汽车 55,800 辆、

广汽埃安 40,073 辆、

奇瑞汽车 39,413 辆、

理想汽车 35,020 辆、

上汽通用五菱 33,872 辆、

赛力斯 32,377 辆、

长城汽车 24,549 辆。

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