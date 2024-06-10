号称“按下快门前就能定格画面”，尼康 Z6 III 相机官宣 6 月 17 日发布

IT之家 6 月 10 日消息，据“尼康中国”官方公众号，尼康今天宣布将在北京时间 6 月 17 日晚上 8 点推出 Z6 III 相机，参考官方介绍片，这款相机据称“在按下相机快门前就能定格画面”，同时拥有更清晰的取景视角，拥有“令人振奋的渲染色彩”。

另据IT之家此前报道，该机据称将于 7 月中旬开始发售，在欧洲市场的售价预估为 3000 欧元（IT之家备注：当前约 23652 元人民币）。

尼康还计划为新推出的 Z6 III 相机推出新版尼康 NX Studio，消息源还表示新款 Z6 III 将提供仅机身，或与 24-70mm f / 4、24-120mm f / 4 和第三支未知镜头组成套件。

目前关于尼康 Z6 III 相机的规格曝料存在较大出入，在正式发布之前很难确认真实性，IT之家附上其中一个规格版本：

2450 万像素背照式 CMOS

EXPEED 7 处理器

比 Z6 II 更好的人体工程学设计

可变角度 LCD 屏幕

相比 Zf 优化了视频功能

支持像素位移高分辨率图片摄影

更新提高对焦追焦算法

连拍性能高于 Z6 II

具备 HDMI 和 USB-C 接口

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