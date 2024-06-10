首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>影像器材

号称“按下快门前就能定格画面”，尼康 Z6 III 相机官宣 6 月 17 日发布

2024/6/10 20:19:31 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
评论：
感谢IT之家网友 数码水疗站言身寸月月鸟IT_Yuxuan某只通明leesure屑小包 的线索投递！

IT之家 6 月 10 日消息，据“尼康中国”官方公众号，尼康今天宣布将在北京时间 6 月 17 日晚上 8 点推出 Z6 III 相机，参考官方介绍片，这款相机据称“在按下相机快门前就能定格画面”，同时拥有更清晰的取景视角，拥有“令人振奋的渲染色彩”

另据IT之家此前报道，该机据称将于 7 月中旬开始发售，在欧洲市场的售价预估为 3000 欧元（IT之家备注：当前约 23652 元人民币）。

尼康还计划为新推出的 Z6 III 相机推出新版尼康 NX Studio，消息源还表示新款 Z6 III 将提供仅机身，或与 24-70mm f / 4、24-120mm f / 4 和第三支未知镜头组成套件。

目前关于尼康 Z6 III 相机的规格曝料存在较大出入，在正式发布之前很难确认真实性，IT之家附上其中一个规格版本：

  • 2450 万像素背照式 CMOS

  • EXPEED 7 处理器

  • 比 Z6 II 更好的人体工程学设计

  • 可变角度 LCD 屏幕

  • 相比 Zf 优化了视频功能

  • 支持像素位移高分辨率图片摄影

  • 更新提高对焦追焦算法

  • 连拍性能高于 Z6 II

  • 具备 HDMI 和 USB-C 接口

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：相机尼康

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用