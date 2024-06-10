国家电网：端午期间高速日均充电次数将超 15 万次，同比增超 30%

IT之家 6 月 10 日消息，据新华社报道，国家电网智慧车联网平台预测，端午假期平台高速公路日均充电次数将超 15 万次，较去年同期增长超 30%。

为确保节日出行充电安全可靠，国家电网通过大数据分析，结合节日出行特点，筛选出 6800 多个繁忙的充电场站，在节前完成特巡检查，确保充电设备处于最佳状态，并于节前发布高速出行服务指南，为车主提供路况预测及高速周边可用充电场站信息，帮助车主合理安排出行。

国网智慧车联网技术有限公司监控中心总监史双龙介绍，针对端午假期出行充电高峰，国家电网在高速公路等重点场站按需增加移动充电设备、配备应急充电卡、增加引导告知信息，并安排专人引导电动汽车假日充电高峰时段短时补电、随充随走。同时，每日通过 e 充电 App 派发 15000 张充电优惠券，以技术和经济手段引导车主到高速出入口附近的城市充电站充电，缓解高速服务区充电压力，减少车主等待时长，提升车主出行体验。

IT之家注意到，另据交通运输部路网中心消息，今年端午节期间，6 月 8 日至 9 日出现时段充电高峰，20 时后充电车辆逐渐减少。由于返程车辆集中在 6 月 10 日，充电高峰时段预计将集中在当天的 9 时至 22 时。另外，小桔充电预测，假期期间，凌晨 0 时至 2 时、早上 6 时至 8 时、中午 12 时至下午 4 时，或将出现充电排队情况。

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