从太空都能看到，特斯拉被指库存积压严重

IT之家 6 月 9 日消息，特斯拉过去那种刚下生产线就卖光的火爆场面似乎一去不复返了，该公司目前面临的困境是产能过剩，汽车堆积如山。据 Sherwood News 报道，特斯拉为了存放这些卖不出去的汽车，把它们堆放在了停车场里，甚至从太空都能看到。

2024 年第一季度，特斯拉报告生产了 433,371 辆汽车，但仅售出 386,810 辆（同比下降 8.5%）。这意味着有 46,561 辆车卖不出去，库存积压严重。这种局面可以归咎于整体电动汽车市场增速放缓，甚至可以说停滞不前。不过 Sherwood 指出，特斯拉自身也难逃其责：“库存增加的主要原因是生产与订单之间的错位，”特斯拉首席财务官 Vaibhav Taneja 解释了公司自由现金流为 -25 亿美元的原因（用于人工智能计算机的支出也难辞其咎），“我们预计第二季度库存将得到改善，自由现金流也将再次转正。”

那么，这些堆积如山的特斯拉到底存放在哪里呢？答案是露天停车场。Sherwood 利用 SkyFi（一家卫星图像交易市场）提供的图像，发现了特斯拉汽车的存放地点。通过对比 2023 年 10 月和 2024 年 3 月的得克萨斯超级工厂卫星图像，可以看到工厂周围的停车场已经从部分或几乎满员的状态变成了完全堆满。

上图：2023 年 10 月。下图：2024 年 3 月。

上图：2022 年 10 月。下图：2024 年 5 月。

IT之家注意到，特斯拉还在美国其他地方的停车场存放车辆。圣路易斯切斯特菲尔德购物中心外的一个停车场里堆放着近 500 辆特斯拉，加州莫雷诺谷市的一家西尔斯百货商店外也停放着几百辆 Model Y 汽车。

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