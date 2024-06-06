环保优势凸显：研究称在美国大部分地区驾驶电动汽车的排放低于燃油车

IT之家 6 月 6 日消息，一项新的研究表明，在美国大部分地区驾驶电动汽车产生的排放量都比汽油车要低，这与 10 多年前首次进行此类研究时的情况截然不同。

2012 年，美国忧思科学家联盟 (UCS) 首次发布了有关电动汽车在美国行驶的相对排放量及其对气候影响的分析。研究指出，当时只有不到一半 (45%) 的美国人居住在驾驶电动汽车的排放量低于油耗为 50 英里 / 加仑的高效燃油车所在的地区。

然而，最新的 UCS 研究显示，驾驶电动汽车的排放量低于高效燃油车的区域已经扩大到覆盖美国几乎整个领土 (93%)。同时，他们将用来与电动汽车进行对比的理论燃油车效率标准也提高到了 57 英里 / 加仑。

研究人员指出，这是 “有史以来第一次，我们发现对于美国的所有人来说，驾驶最节能的电动汽车产生的全球变暖排放量都低于任何可用的汽油车 (包括非插电式混合动力车)。”

IT之家注意到，由于不同地区的电力来源清洁程度差异很大，因此驾驶电动汽车的环保效益也不尽相同。例如，在拥有美国最清洁电力的纽约州北部，驾驶一辆普通的电动汽车相当于驾驶一辆油耗为 219 英里 / 加仑的燃油车。得克萨斯州有超过 60% 的电力来自化石燃料燃烧，但即使在该地区，驾驶一辆电动汽车也相当于驾驶一辆油耗为 82 英里 / 加仑的汽油车。

UCS 研究发现，全美国电动汽车平均水平相当于一辆油耗为 94 英里 / 加仑的油车。如果所有电动汽车都更小、更省电，这一数字还能进一步改善，因为目前美国道路上有很多耗电量大的电动汽车，拉低了平均水平。

值得注意的是，在计算电动汽车的总环境影响时，还需要考虑其电池原材料的采集方式、开采地点以及运输到加工厂的距离。电动汽车供应链的这一部分也会产生大量排放，并经常对原材料产地造成负面影响。

不过，仅从为这些车辆提供动力所产生的排放来看，驾驶电动汽车显然更加清洁环保。美国一直在努力改善电力生产结构，根据 UCS 的研究，到 2022 年，美国燃煤发电的比例已降至 20% 以下，而可再生能源 (例如太阳能和水电) 的发电量则增加到 39%。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。