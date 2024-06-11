苹果 Apple Vision Pro 官宣 6 月 28 日登陆中国等市场

IT之家 6 月 11 日消息，在今天举行的 WWDC 2024 活动上，库克正式宣布苹果 Vision Pro 将于 6 月 28 日登陆中国大陆、中国香港、日本、新加坡市场，将于本周五 10:00 开始接受预定。

后续，Apple Vision Pro 将于 7 月 12 日登陆澳大利亚、加拿大、法国、德国以及英国（6 月 28 日接受预定），这也是 Apple Vision Pro 头显首次在美国以外地区销售。

苹果表示，App Store 现已提供 2,000 多款专为 Apple Vision Pro 设计的应用，拥有超过 150 万款兼容的 iOS 和 iPadOS 应用；以及更多使用 Mac Virtual Display 在 Mac 上无缝协作的应用。

据介绍，全球各地的开发者将陆续为 Apple Vision Pro 推出新的应用和游戏，包括中国的钉钉、抖音 VR Live、咪咕视频、淘宝、腾讯视频和微博等等。

Apple Vision Pro 首发搭载 visionOS 1.2，支持上述国家和地区的语言；而 visionOS 2 将于今年秋季作为免费更新提供给所有 Vision Pro 用户。有关 visionOS 2 详细介绍可见IT之家此前报道。

苹果 WWDC 2024 开发者大会主题演讲专题

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