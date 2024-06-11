今年秋季上线，苹果确认 iOS 18 将支持 RCS / 5G 消息

IT之家 6 月 11 日消息，苹果公司在今天召开的 2024 年 WWDC 全球开发者大会上，确认今年秋季上线的 iOS 18 系统会支持 RCS 通信协议。

这项新标准将取代短信，成为 Android 和 iPhone 设备之间通信的默认协议，不过官方此前透露信息，支持 RCS 并不代表终结蓝绿气泡问题，RCS 信息依然会显示绿色。

事实上，苹果并没有谈论这一切，只是在有关 iOS 18 的一张幻灯片中提到了 RCS 支持。

IT之家注：iMessage 将继续是 iPhone 到 iPhone 通信的默认方式，RCS 将取代现有的 SMS 和 MMS 标准。不过，短信和彩信在必要时依然可以作为备选方案。

RCS 是新一代消息服务国际标准，电信运营商据此打造的新一代信息服务平台可以让“信息即平台、用户即客户、手机即应用”成为现实。

以智能手机上的原生短信按键为入口，5G 消息支持用户使用图文、音视频、群聊、文件传输、通话中的内容共享等多种富媒体消息，在消息窗口就可以实现搜索、交互、分享和支付等一站式业务体验。

对于习惯使用微信的我们来说，绿色聊天气泡早就成了默认选择。但在流行使用 iMessage 信息的美国，聊天气泡的颜色成为了人们焦虑源之一。

简单点说，在苹果设备上，信息中蓝色的聊天气泡表示双方使用的都是苹果设备，而绿色的聊天气泡表示对方用的是非苹果设备 —— 大概率是安卓手机。绿色气泡意味着你不能和对方一起使用 iPhone 信息中丰富的花样功能，甚至连分享高清图片和参与群聊都成问题。

苹果 WWDC 2024 开发者大会主题演讲专题

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。