苹果牌“AI”登场：帮你管理通知、总结邮件等，iPhone 15 Pro / Max 以及 M 系列 iPad / Mac 专享

IT之家 6 月 11 日消息，苹果公司在今天召开的 2024 年度 WWDC 全球开发者大会上，正式宣布“苹果智能”（Apple Intelligence），将会为 iPhone、Mac 等设备提供一系列 AI 功能。

帮你操作应用

苹果公司表示，其人工智能功能将能在应用程序中为你做一些事情。它将能够管理你的通知，自动为你写东西，或总结邮件和其他应用程序中的文本。

苹果还表示，它还能做一些事情，比如引用一个应用程序来执行另一个应用程序中的操作，比如让 Apple Intelligence 播放你女友发给你的播客。

Siri 变得更加智能

苹果公司表示，在 iOS 18 中，用户将能更自然地与 Siri 对话。新 Siri 可以理解上下文，因此你在随后的请求中不必重复信息。

App Intents 可以让 Siri 与第一方、第三方应用程序深度合作，在屏幕上感知你当前正在查看的内容，并能采取应用内操作。苹果演示了让照片应用编辑你正在查看的图片，Siri 会代表你执行调整。

隐私

该公司表示，其人工智能功能将在设备上处理，以保证信息的私密性。不过，你需要 A17 Pro 或 M 系列芯片才能利用这些功能。此外，“语义索引”（semantic index）也是其中的一部分，它会在需要时获取个人信息，并在各个应用程序中显示出来。

对于需要调用云端的 AI 功能，苹果公司表示会使用“私有云”的，数据永远不会存储在服务器上，苹果公司也表示永远无法访问这些数据。该公司表示，将邀请独立专家来验证苹果的说法是否属实。

硬件限制

IT之家注：Apple Intelligence 有硬件限制，iPhone 方面目前只有 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 可以使用。

所有 iPhone 16 型号都有可能使用“苹果智能”（Apple Intelligence），但至少要到今年 9 月才能上市。

此外搭载苹果 M 系列的 iPad 和 Mac 设备也支持访问 Apple Intelligence。

苹果 WWDC 2024 开发者大会主题演讲专题

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