满足 5G 消息需求，新文件确认苹果 iPhone 支持 2.4 版 RCS 标准

IT之家 6 月 11 日消息，科技媒体 Android Authority 今天发布博文，在深入研究一份 GSM 协会文件，表明苹果旗下设备即将支持 RCS Universal Profile 2.4。

在 2023 年 12 月举行的移动生态系统论坛 Connects 会议上，谷歌欧洲、中东和非洲地区业务开发经理蒂姆・阿特金森（Tim Atkinson）被问及苹果是否会启用 RBM（RCS Business Messaging）。

他当时无法对苹果的计划发表评论，但他透露苹果将支持 RBM 的 Universal Profile 2.4。

苹果公司于 2023 年 11 月宣布，将于 2024 年适配 RCS 信息方案。

而此前消息称是由于国内新入网手机需支持 5G 消息，因此苹果才决定为 iMessage 引入 RCS 消息标准，而本次确认的版本内容也和现有信息相符。

IT之家查询公开资料：

5G 消息基于 GSMA Universal Profile 业务标准，当前业务部署采用 2.4 版本实现，一方面在消息内容上升级支持多种媒体格式；另一方面引入新的基于消息的人机交互方式，构建了统一可信的信息服务入口。 5G 消息作为运营商提供的通信服务，终端侧升级原有短彩信应用，提供无需下载 App 的原生体验。

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