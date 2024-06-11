苹果 iOS 18 拥抱个性化：像 2008 年以来安卓系统一样定制主屏幕

IT之家 6 月 11 日消息，苹果公司今天预告了 iOS 18 系统新功能 / 新特性，其中最值得关注的改进，是为主屏幕新增了多款自定义工具，可以让用户自由移动应用程序、图标启用深色模式等等。

苹果公司今天将会放出 iOS 18 系统的首个开发者测试版本更新，稍后将推出公开测试版，并在秋季正式向公众发布。IT之家附上主要内容如下：

定制主屏幕：

苹果进一步向用户放开了对主屏幕的控制权，就像安卓用户从 2008 年就开始拥有的功能一样，iPhone 用户终于可以按照自己的喜好修改主屏幕了。

用户在主屏幕上适当移动应用程序、设置自定义图标，你将拥有比以往更多的控制权。

图标深色模式

应用程序图标现在具有暗色模式，用户可以为其着色，打造独特的外观。

控制中心

苹果公司还重新设计了控制中心，用户可以选择出现的工具，而且控件页面支持多页，用户可以滑动访问控制中心的其它页面。

应用认证

iOS 18 还支持使用任何应用程序之前，进行身份验证，从而提高了隐私保护。现在用户还可以专门控制第三方 App 可以访问哪些通讯录。

Messages 应用

用户可以在 Tapback 中使用系统任意 Emoji 表情符号，此外还将新增粗体、下划线、删除线和斜体格式。

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