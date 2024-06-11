苹果 watchOS 11 发布：新增“训练负荷”功能，推出全新健康数据应用“活力”

IT之家 6 月 11 日消息，继去年推出功能丰富的 watchOS 10 之后，苹果今天在 WWDC24 大会上正式发布了新一代 Apple Watch 操作系统 ——watchOS 11。虽然相比激进的 watchOS 10，watchOS 11 更新幅度不算特别大，但仍然加入了一些实用的功能，让 Apple Watch 在健康和健身领域的表现更上一层楼。

以下是即将于秋季发布的 watchOS 11 将带来的主要更新：

首先，活动圆环（Activity Rings）迎来了更灵活的设定，终于支持设置“休息日”，让用户在维持健身动力的同时，又能合理地放松，而不会影响奖牌获取进度。此外，用户还可以为一周中的不同日子设定个性化的活动圆环目标，例如工作日目标更高，而周末则稍微放松一些。

想要提升训练水平？watchOS 11 全新加入的“训练负荷”功能将为你估算运动负荷，并允许你在锻炼结束后进行调整。通过综合心率、海拔、锻炼时长、年龄体重等数据，计算用户的运动强度和训练负荷，帮助用户科学安排运动计划。

watchOS 11 推出了全新健康数据应用“活力（Vitals）”，可以直观地呈现你的健康数据，让你更加方便地了解自身健康状况，并做出有利于健康生活方式的决定。该应用能让用户直观查看每日健康数据，并与历史数据进行对比。系统会重点标注超出用户健康常态的数据，并提供综合分析信息，帮助用户了解这些数据变化可能带来的影响。例如，当用户有多项健康指标同时异常，系统将给出针对性的提示。

专为女性健康设计的“月经追踪”功能迎来了升级，现在可以估算妊娠期，并在图表中直观呈现怀孕相关信息，例如高心率通知阈值的变化。

智能叠加部件（Smart Stack）也将变得更加智能，系统会根据不同的场景自动添加实用的小组件。例如，用户出国旅行时，翻译 App 会自动出现在智能叠加部件中；即将下雨时，天气 App 也会适时出现。此外，watchOS 11 还引入了“实时活动”（Live Activities）功能，方便用户实时获取各种信息。

值得一提的是，watchOS 11 还加入了全新的锻炼链接功能，用户在完成深夜跑步等户外运动后，可以将锻炼过程与朋友分享，让他们知晓你的安全状态。本次更新也为 Apple Watch 带来了翻译 App，让用户可以直接在手表上进行语言翻译。

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