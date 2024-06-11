苹果 visionOS 2 发布：改进 Mac 虚拟屏，旅行模式支持火车

IT之家 6 月 11 日消息，在今天举行的 WWDC24 主题演讲中，苹果发布了全新的 visionOS 2 系统，这是专用于苹果 Vision Pro 头显的操作系统。

苹果称，visionOS 每天都有新的应用程序出现 —— 超过 2,000 个专为 Vision Pro 创建的应用，150 万个兼容的 iPhone 和 iPad 应用程序。

据介绍，visionOS 2 可让用户通过“高级机器学习”将普通照片空间化，在具有空间角色（spatial persona）的照片应用程序中进行 SharePlay。

visionOS 2 允许用户只需点击即可导航到主屏幕，并且可以翻转手掌以调出控制中心。今年晚些时候，Mac 虚拟显示器将提供更高的显示分辨率和尺寸，其中包括广受好评的超宽屏。

此外，VisionOS 2 为旅行模式添加了火车支持。

苹果陈，VisionOS 2 让开发人员更轻松地制作应用程序。借助新的空间视频功能，专业人士可以更轻松地制作新的空间内容。此外，佳能为 EOS R7 提供了一款新的空间镜头，可拍摄空间视频。空间视频可以在 FCP 中编辑，并在新的 VisionOS Vimeo 应用程序中查看。

苹果沉浸式视频（180 度 8K 格式）获得新合作伙伴，BlackMagic Design 使用他们的相机、DaVinci Resolve 和 Apple Compressor 制定了新的工作流程。红牛正在制作沉浸式体育系列节目，苹果也即将推出新的脚本功能。

Vision Pro 将于 6 月 28 日登陆中国、日本、新加坡，7 月 12 日还将在澳大利亚、加拿大、法国、德国和英国推出。

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