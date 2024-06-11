苹果 iPadOS 18 发布：定制主屏幕，初代发布至今 14 年自带计算器终于登场

IT之家 6 月 11 日消息，苹果公司在今天召开的 2024 年 WWDC 全球开发者大会上，预览发布了全新的 iPadOS 18 更新。iPadOS 18 的更新内容基本上和 iOS 18 相同，不过也针对 iPad 大屏幕带来了诸多新功能 / 新特性。

IT之家附上主要内容如下：

自定义主屏幕

iPadOS 18 和 iOS 18 系统一样，用户可以自定义主屏幕，包括可以随心所欲地放置应用程序图标等等。

苹果公司也扩展控制中心，支持创建多个列表和视图、调整大小和重新排列图标等。此外，还有一个新的浮动标签栏，可以方便地在应用程序之间导航，并可进一步调整以记住你最喜欢的软件。

屏幕共享功能可在他人的 iPad 上绘制图表，甚至共享他们的屏幕。

内置计算器

软件更新终于为苹果平板电脑增加了内置计算器。这意味着 iPad 用户将不再需要下载第三方应用程序来进行简单的数学计算，这些应用程序通常充满广告，而且很少针对 iPad 较大的外形尺寸进行优化。

新的计算器还可以与 Apple Pencil 配合使用，这样你就可以在用手写笔书写后解决数学问题。

Smart Script

与此同时，苹果还推出了智能手写体（Smart Script），它可以通过机器学习改善你书写时的书写外观。它还能再现你自己的手写风格，为你进行拼写检查，并将输入的文字转换成你自己的风格。

苹果 WWDC 2024 开发者大会主题演讲专题

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