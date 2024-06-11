更智能更懂你，苹果 Siri 迎来重大升级：拥有屏幕感知能力，可与 App 深度交互

IT之家 6 月 11 日消息，苹果今日发布了全新升级的 Siri 语音助手，承诺将带来更自然流畅的交互体验和更强的实用性。得益于“Apple Intelligence”生成式人工智能模型，新版 Siri 将更加强大。

最直观的变化体现在全新的人机交互界面 (UI) 上，设备边框周围会出现柔和的光效，用户指令的回应则会以内容丰富的卡片形式呈现。苹果表示，新版 Siri 将在“未来一年”内逐步向所有用户推送。

功能升级方面，新版 Siri 将更加注重理解对话上下文，避免用户在后续指令中重复提供信息。苹果宣称“新 Siri 将能够理解和发现前所未有的内容”。例如，用户在浏览网页时，Siri 可以理解当前内容并提供相关建议。

此外，Siri 还支持直接输入指令。

同时，Siri 还将具备“屏幕感知”功能，能够理解用户正在浏览的内容并针对相关 App 提供操作建议。比如，当你填写表格需要输入驾照号码时，Siri 可以自动找到你的电子驾照并提取相关号码，帮助你完成表单填写。

“App 指令”功能的加入让 Siri 可以与苹果自家以及第三方应用进行更深入的交互。苹果现场演示了让“照片”应用编辑用户正在浏览的图片，Siri 可以直接代为完成操作。

此外，新 Siri 还将拥有更丰富的产品知识库，可以帮助用户解决设备使用问题。例如，用户询问“如何现在写一条信息并设定延时发送？”时，Siri 可以直接提供 iOS 18 信息 App 新增的“定时发送”功能使用指南。

苹果强调，新功能将分阶段推出，更多强大功能也将在 iOS 18 的生命周期内陆续加入 Siri。

IT之家将带来更多报道。

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