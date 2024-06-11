苹果 visionOS 1.2 全新登场：增强设备管理、Persona 改进发型和妆容

IT之家 6 月 11 日消息，苹果今日向 Vision Pro 用户推送了 visionOS 1.2 更新（内部版本号：21O589），本次更新距离上次发布隔了 62 天。

需要注意的是，因苹果各区域节点服务器配置缓存问题，可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟，一般半小时内，不会太久。

苹果公司在今天召开的 2024 年度 WWDC 全球开发者大会开幕演讲结束之后，更新推出了 visionOS 1.2 版本更新，这是自 2 月发售 Vision Pro 头显以来，第二个重大维护版本更新。

visionOS 1.2 主要改进了 Persona，优化了发型和妆容，并改善了 Eyesight 的渲染效果。

IT之家附上 visionOS 1.2 更新主要内容如下：

设备管理

使用管理的 Apple ID，实现管理账户设备和用户设备注册等

支持设备配置（Wi-Fi、VPN、电子邮件账户、单点登录等）

支持批量部署应用程序，包括兼容 iPhone 和 iPad 的应用程序、包含在通用购买中的 visionOS 应用程序以及专有的内部 visionOS 应用程序

支持通过 MDM 和设备清单数据进行远程清除

Messages

新增对 iMessage 联系人密钥验证的支持

辅助系统

在观看 Apple 沉浸式视频时，可将隐藏式字幕固定在播放控件上。

Persona (Beta) 和 EyeSight

新增免提注册 Persona 的选项

改善发型和妆容

改善颈部和口腔表现

为 EyeSight 改善眼睛的渲染效果

虚拟键盘

文本输入的光标定位更加准确

修复了虚拟键盘位置遮挡文本输入框的某些问题

修复了在某些情况下虚拟键盘上的文本预览可能与应用程序中的文本字段不同步的问题

修复了编辑菜单可能意外出现的问题

虚拟显示器

提高使用 Mac Virtual Display 可靠性。

修复了通用控制功能可能停止工作的问题。

修复了无法找到先前配对的蓝牙设备时出现的连接问题。

专属网络支持

在使用专属 WiFi 网络（如酒店、咖啡馆和机场的网络）时设置设备的功能

附 visionOS 1 发布历史：

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