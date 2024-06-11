苹果牌“AI”仍在开发中：今夏推出、今秋公测，部分功能延至明年

IT之家 6 月 11 日消息，苹果公司在今天召开的 2024 年 WWDC 开幕演讲中，推出了大量关于 Apple Intelligence 功能，不过 Apple Intelligence 仍在开发中，不会立即向开发者开放。

苹果计划在今年夏天推出的 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 测试版中，开放 Apple Intelligence，然后会以测试版的形式，于今年秋季向公众开放，但部分功能、更多语言和平台支持需要等到明年。

有了 Apple Intelligence，Siri 变得更加智能，而且还有生成自定义表情符号和图片、润色写作、总结内容、减少不重要通知等工具。

苹果还与 OpenAI 合作，将 ChatGPT 4o 引入其平台，ChatGPT 将集成到 Siri 和写作工具中。Siri 将可以利用 ChatGPT 来完成某些任务，征求用户同意共享信息。

IT之家注：Apple Intelligence 可以免费使用，但仅限于配备 A17 Pro 芯片或任何 M 系列芯片的设备。这意味着要使用这些功能，你需要一部 iPhone 15 Pro 或 iPhone 15 Pro Max，即将推出的 iPhone 16 系列也将支持 Apple Intelligence。

在 Mac 方面，你需要一台配备 M1 或更高版本的 Mac，而对于 iPad，你需要一台配备 M1 芯片或更高版本的 iPad Pro 或 iPad Air。

苹果 WWDC 2024 开发者大会主题演讲专题

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