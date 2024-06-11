全新 iPhone 镜像功能，苹果 macOS 15 Sequoia 开发者预览版 Beta 发布

IT之家 6 月 11 日消息，在今日的 WWDC24 大会上，苹果正式发布了 macOS 15 Sequoia 操作系统。除了引入数个 iOS 18 的新功能外，macOS 15 Sequoia 还带来了全新的 Continuity 功能 ——iPhone 镜像。

目前 macOS 15 开发者预览版 Beta 更新（内部版本号：24A5264n）已经推送，公开测试版将于下个月发布，而所有系统均将于今年秋季向用户推送。

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版和公测版？

升级 iOS / iPad OS 17 开发者预览版和公测版，可参考家友分享经验：经验贴一 || 经验贴二 || 经验贴三 || 经验贴四。

从 iOS / iPadOS 16.4 开发者预览版 Beta 1 开始，需要注册苹果开发者计划，注册后打开系统【设置】【软件更新】即可看到升级选项。需注意，你的iPhone 或 iPad 必须使用与注册 Apple Developer Program 时使用的同一 Apple ID 登录，才能在设置中看到升级选项。

在未来的 iOS 和 iPadOS 版本中，此新设置将是启用开发者预览版和公测版的方式，配置描述文件将不再授予访问权限。

附苹果 iOS 历史固件下载大全：

《苹果 iOS / iPadOS / macOS 固件下载 / 更新日志大全》

苹果已列出了所有兼容 macOS 15 Sequoia 的 Mac 型号，该版本系统继续对部分搭载英特尔处理器的 Mac 机型提供支持，但遗憾的是，2018 年款的 MacBook Air 将不再支持。

从 M1 芯片及以后的所有采用苹果自研芯片的 Mac 机型都可以安装 macOS 15 Sequoia，具体支持的机型包括：

2021 年及以后上市的 MacBook Pro，以及 2020 款 13 英寸 M1 MacBook Pro

2022 年及以后上市的 MacBook Air，以及 2020 款 M1 MacBook Air

2021 年及以后上市的 iMac

2020 年及以后上市的 Mac mini

2022 年上市的 Mac Studio

2023 年上市的 Mac Pro

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