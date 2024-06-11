五颗增强芯片：锐捷黑豹 X30E PRO 路由器 187 元 6.2 折赠延长保

锐捷黑豹 X30E PRO 路由器发布于 2023 年 12 月 18 日，日常售价为 299 元。

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IT之家汇总这款路由器信息如下：

该路由器配备 5 根天线，由 3 根 5G 三振子天线、2 根 2.4G 双振子天线组成，相比普通单振子天线可实现覆盖面积扩大 30%，号称穿过 2 面墙仍可以流畅观看 4K 视频。

该路由器配备 5 颗独立信号增强芯片，能够实现信号发射、接收双向加强，并可降低噪波干扰。同时，其配备自研 GameFast 游戏电竞模式，优先识别、转发游戏数据包，号称可降低 50% 游戏延迟。

同时，该路由器内置自研无线服务质量（QoS）技术，经过 AI 算法优化，可自动调整游戏帧为最高优先级传输队列。该路由器还内置多款游戏加速器，号称可为全球游戏带来全场景支持。

该路由器支持双宽带叠加，在双千兆宽带聚合后 Wi-Fi 速率可达 1600Mbps 左右，配备有 Game 专用千兆网口。同时，其 5G 频段支持 160MHz 频宽，支持一键 Mesh 组网。

该路由器还支持儿童上网管理功能，可限制儿童上网时长、游戏 / 视频 / 社交及支付等活动，并拦截不良网站。

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