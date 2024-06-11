体验需排队：苹果 iOS 18 的 Apple Intelligence 功能在测试期间将采用等待名单制

IT之家 6 月 11 日消息，据 MacRumors 撰稿人 Aaron Perris 发现的 iOS 18 代码显示，苹果将在 iOS 18 测试版后期的某个阶段引入的“苹果智能（Apple Intelligence）”功能，初期将采用等待名单制。

在 iOS 18 中，苹果的这项智能功能代号为“Graymatter”（灰质）。代码中提到了等待名单，并包含“加入 Graymatter 等待名单”和“已加入等待名单”等具体字样。此外，代码中还将其称为“限时预览”。

由于 Graymatter 处于限时预览阶段，因此在不受支持的地区使用时，您可能会遇到异常缓慢的响应。

苹果计划在今年夏季的 iOS 18 测试版期间推出“Apple Intelligence”，因此限时预览和等待名单制度可能会仅在测试阶段使用。

IT之家注意到，鉴于像 ChatGPT 等其他人工智能服务有时会因需求过高而出现问题，也有可能在 Apple Intelligence 于 iOS 18 中正式发布时也实行等待名单制。虽然需要 iPhone 15 Pro 或更新机型才能使用 Apple Intelligence，但所有将预装 iOS 18 的 iPhone 16 机型也将支持该功能，这将增加发布时使用该功能的人数。

据苹果介绍，“Apple Intelligence 深度集成于 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 中，充分运用 Apple 芯片对语言和图像的理解与创作能力，可做出多种跨 App 操作，同时结合个人场景，为用户简化和加快日常任务流程。通过 Private Cloud Compute，Apple 为 AI 的隐私功能树立了全新标准，并能在设备端进程和搭载 Apple 芯片的更大型、基于服务器的模型之间灵活配置和扩充计算资源。”

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