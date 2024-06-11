微软正式向全体 Win11/10 用户推出全新锁屏卡片功能

IT之家 6 月 11 日消息，微软目前向 Windows 11/10 全体用户推出了全新的锁屏卡片功能，该功能最早出现在 Win 11 的 Build 23612 版本中。

该功能是一组包括天气、市场、体育资讯的小卡片组件，目前用户无法对其进行自定义，用户在设置 > 个性化 > 锁屏界面 > 锁屏界面状态选项卡中选择天气，就会出现一组小卡片组件。

IT之家测试，由于这些卡片的信息是通过 MSN 提供更新的，用户点击这些小卡片组件，将会直接从 Edge 浏览器打开相关页面。如果用户要从锁定屏幕中完全删除 MSN 集成服务，则需要使用组策略编辑器，这对于 Windows 11 和 Windows 10 家庭版用户来说无法做到。

微软此前曾向外媒 Windows Latest 透露，未来将允许用户自定义锁屏上小卡片组件。然而，这一功能仅限于用户选择出现在锁屏小卡片组件上的内容，比如用户可以选择在体育资讯小卡片组件上选择感兴趣的某个体育明星的最新消息。这与一些用户期望的可以只保留天气卡片，同时关闭市场或体育资讯卡片有所不同。

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