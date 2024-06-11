暴雪回归后首测：《魔兽世界》今日开启国服删档技术测试，仅两个服务器、开服即爆满

IT之家 6 月 11 日消息，暴雪网易“复婚”后，《魔兽世界》今日开启了国服删档技术测试，服务器目前已经开启。

IT之家测试，《魔兽世界》怀旧服“巫妖王之怒”已正式开启，对所有玩家开放，不限号、不消耗账号内游戏时间，玩家可率先体验巫妖王版本 1-20 级的游戏内容。据悉，测试服务器将在每日上午 11:00 至晚上 23:00 限时开放。

然而刚一开服，就有玩家反馈游戏服务器人数已满，“抗压一号”和“抗压二号”服务器均出现离线或排队情况，不少玩家也在《魔兽世界》官方微博下方发布相关吐槽评论。

网易官方表示，《魔兽世界》拥有庞大的玩家群体，许多玩家在开服后也希望能回到角色所在的服务器，而非根据服务器载荷情况进入新服。这可能导致某些服务器上的登录压力远超常规，甚至将超过新游戏首次上线时的服务器压力。

在本次压力测试中，官方也计划进一步提升服务器的容量上限，并重点关注扩容后玩家们的游戏体验。在测试中，玩家可能遇到安装无法正常进行、卡顿、掉线、报错、游戏功能异常（如拍卖行交易失败、无法完成任务、红字报错）等问题。

此外，通过官方渠道提交游戏 BUG，只要玩家提交有效反馈，就有机会获得一张月卡作为奖励。玩家的反馈将帮助官方优化并促进游戏的重新上线。

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